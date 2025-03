“Capacidades de monitoreo del aire en el país no están mejorando”: directora del IDEAM

En el marco de la Segunda Conferencia Global sobre Contaminación del Aire y Salud que se desarrolla en Cartagena, la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Pietro, advirtió que hay un fuerte detrimento en el índice de la calidad del aire en el país, especialmente en zonas como Bogotá, Medellín y el Valle de Aburrá.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

También alertó que las capacidades de monitoreo no están mejorando, ya que el país solamente tiene 23 sistemas de vigilancia de calidad del aire, lo que indica que no se están monitoreando todas las ciudades.

“Estamos un detrimento importante en el ICA, especialmente en ciudades principales como Medellín y Bogotá. También es importante decir que las capacidades de monitoreo del país no están mejorando, solamente tenemos 23 sistemas de vigilancia de calidad del aire en todo el país. Lo que indica que no se están monitoreando todas las ciudades, no todos los centros urbanos y eso hace que también tengamos una falta de información para saber cómo se encuentra el resto del país en materia de calidad del aire”, manifestó.

Las ciudades que muestran una desmejora notoria en la calidad del aire son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Indicó que algunas capitales ubicadas en la región de la Orinoquía y Amazonía son las que carecen de sistema de vigilancia de calidad del aire.

“En Colombia el contaminante que se está registrando con mayor concentración, es el que más se genera es se llama PM 2.5 o material particulado 2.5 micras de diámetro. Es un contaminante que se va directo a los pulmones y puede generar muchísimas enfermedades respiratorias y cardio muscular. Este contaminante está asociado a las emisiones vehiculares de vehículos que funcionan con combustibles fósiles y lo que vemos es en Colombia, efectivamente, el parque automotor ha aumentado. En las ciudades donde se ha concentrado hay más carga de vehículos y eso está generando más contaminación”, expresó.

La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Pietro, invitó a las ciudades a tener un sistema de vigilancia que aporte datos de manera continua, con el propósito de direccionar decisiones y planificar medidas para un aire más limpio.