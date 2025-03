Bucaramanga: Problemas en la entrega de medicamentos a pacientes de Nueva EPS

Bucaramanga

En los dispensarios de Cafam en Bucaramanga, los pacientes de Nueva EPS tienen que llegar desde las cuatro de la mañana a hacer fila, para que le entreguen los medicamentos que le han sido formulados desde hace más de tres meses en algunos casos, así lo han manifestado los cientos de pacientes afectados por esta problemática.

Jorge Mendoza, una de las personas presentes y quien requiere los medicamentos, uno de ellos insulina, para su familiar, manifestó:

"Lo que estoy reclamando son los medicamentos de mi cuñado, que es una persona que necesita insulina y a veces todos los medicamentos que me mandan mensualmente, pero ya hace pocos días tienen un poco de pendientes del mes pasado y ya se me cumplió el mes y no me han dado los medicamentos. Algunos medicamentos que no los hay, que no los tienen, que no han llegado o que están desabastecidos“.

Pacientes de Nueva EPS se pronuncian

Teresa Jurado, llegó a reclamar más de cinco medicamentos para diferentes diagnósticos y se llevó la sorpresa de que solo había uno disponible de toda su formula médica.

“Estaba reclamando para la atención, gotas para los ojos, para la diabetes, vitaminas, porque tengo osteoporosis y nada, hace ya un mes y nada que me entregan. Ahorita me entregaron solamente unas gotas”, comentó.

Jesús Lozada, desde hace tres meses está a la espera que en droguerías Cafam le entreguen medicamentos pero como no le entregan los ha tenido que comprar por aparte.

"Me ha tocado comprarlo y el cardiólogo me formuló una para el colesterol. Tampoco me la han aprobado, ya han pasado dos de estas órdenes y no me las aprueban. Y me están descontando 900.000 pesos de la pensión y desde la hora no me dan nada. Yo los he comprado, una me ha costado $170.000, la otra me cuesta $130.000 y la otra me ha costado $85.000.

Con la móvil de Caracol Radio se recorrieron otros dispensarios médicos como Cruz Verde, Audifarma y Disfarma, donde el panorama es distinto y no habían filas e incluso los pacientes manifestaron que la entrega de medicamentos no ha presentado ninguna novedad.