Retorna la violencia: Bus de Millonarios es atacado de camino a El Campín

El clásico capitalino se vio opacado por hechos de violencia en las inmediaciones del estadio Nemesio Camacho El Campín. Cuando el bus de Millonarios se acercaba al escenario deportivo, un grupo de personas lanzó objetos contra el vehículo, rompiendo algunas ventanas y causando daños materiales. Afortunadamente, no se reportan jugadores ni integrantes del plantel heridos tras lo sucedido. Cabe resaltar que, según información del propio club, la ruta habitual hacia el estadio fue cambiada, lo cual generó que el bus quedará expuesto.

Desde Millonarios hay inconformidad con las medidas de seguridad implementadas para el encuentro, considerando que este tipo de ataques no pueden seguir ocurriendo. El delantero Santiago Giordana expresó su indignación en redes sociales, publicando una imagen de los daños en el bus junto con un contundente mensaje: “Hasta que no maten a alguien no van a parar. Qué increíble”. Este episodio se suma a lo ocurrido hace un mes en Santa Marta, cuando el bus del equipo fue atacado con piedras antes de un partido contra Unión Magdalena.

Imágenes de los hechos