Entrenador interino de Santa Fe tras la victoria en el clásico por Liga: “Es un gran equipo”

El 22 de marzo inició la fecha 10 de la Liga Colombiana correspondiente a la jornada de clásicos, y Santa Fe fue el protagonista principal en la parrilla de este día, considerando que fue el único equipo que ganó su partido.

Millonarios cayó derrotado como visitante 3-2 ante El León, quien logró escalar al segundo lugar en la tabla de posiciones, situación que lo deja por detrás de Atlético Nacional. Sin embargo, el conjunto cardenal debe esperar a que la jornada finalice, ya que existe la posibilidad de que baje algunas casillas durante el desarrollo de la fecha 10.

Francisco López fue quien tomó el cargo de director técnico interino del equipo tras la salida del entrenador uruguayo Pablo Peirano, y estas fueron sus declaraciones en la ruda de prensa posterior al triunfo:

Declaraciones de Francisco López:

Usted le entrega al nuevo técnico un equipo que está en el segundo puesto de la Liga, ¿qué decirle a Jorge Bava?

“La decisión de la junta directiva es fenomenal. Viene un técnico que conoce al equipo, que lo ha estado siguiendo, y junto a la junta directiva han venido estudiando al equipo”.

¿Qué significa este triunfo para su carrera y en el rol que va a quedar en el club?

“No es para mi carrera, es para el club. Es para aportarle a esta institución y ponerla donde debe estar.

Me encargaron la tarea porque soy un empleado más del club, pero esta era la tarea, ganar. Desde que llegué el primer día con Envigado se los dije, este club tiene que estar peleando finales, lo hablamos ese día con los muchachos. Ya habíamos tenido el tropiezo de la Copa Libertadores, pero no podemos quedarnos ahí, este equipo es para jugadores grandes. Así que no es para mí, es para el club”.

Cuéntenos acerca de la superioridad de Santa Fe contra Millonarios hoy

“Yo creo que llevamos cinco partidos siendo superiores, lo que pasa es que eso a veces no gusta. Por eso en el fútbol de alto rendimiento hay que ganar; gustando o no, pero hay que ganar. Hoy de pronto gustamos más porque tuvimos más la pelota, tuvimos más opciones de llegada, y no tuvimos chances en contra”.

¿Qué ajustes ha hecho para minimizar los riesgos y potenciar las virtudes de los jugadores?

“Ajustes y correcciones siempre va a haber, hasta ganando. Cuando jugamos contra Envigado llegamos al siguiente día y analizamos el comportamiento que estamos teniendo en defensa. Estas cinco semanas hemos hecho el mismo trabajo, y mañana nuevamente llegaremos a trabajar para corregir.

No me lo van a creer, pero desde esta noche trasnocharemos para revisar el partido y poder hacer las correcciones”.

¿Por qué Millonarios con un jugador menos logró encajar un gol?

“Es un clásico, y eso podía pasar en algún momento, había que sufrirlo. Es un gran equipo, ellos también jugaron muy bien, estaban buscando el resultado con diez hombres.

Nosotros también tuvimos tres o cuatro opciones que no concretamos al final, y nos pudimos ir con dos goles más de diferencia. Es un rival que genera muchas emociones y esas cosas pueden pasar en una desconcentración".

¿Cómo evalúa el aporte de Omar Fernández?

”Yo no rescataría a un solo jugador. Omar viene en un excelente momento, pero el complemento de Yilmar, Albornoz, Mosquera, Ewil, Daniel; todos han venido muy bien y tenemos muchas variantes.

El desequilibrio individual en los duelos 1v1 que tiene Omar ha sido fundamente, pero también se asocia mucho con Hugo, con Harold Santiago Mosquera, y hemos podido crear sociedades en esa zona que nos ha beneficiado mucho”.

Próximo partido para Independiente Santa Fe

El 26 de marzo se repetirá el clásico de la capital de Colombia, pero Millonarios oficializará como local, en el compromiso respectivo a la fecha 17, que fue adelantado por Dimayor. El partido iniciará a partir de las 8:30 pm en el Estadio Nemesio Camacho el Campín.