Urabá: Conpazcol denunció que un adulto mayor murió por combates entre ejército y Clan del Golfo

Mutatá, Antioquia

La organización Construyendo Paz en Colombia (Conpazcol) denunció que un campismo adulto mayor murió en medio de combates entre el ejército y el grupo ilegal Clan del Golfo. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo en zona rural del municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño, por lo que piden a las autoridades competentes dar claridad sobre lo ocurrido.

Según el reporte de Conpazcol, los combates entre las tropas estatales y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia se reportó a las 4 a.m. en la vereda San José Leones donde dentro de su vivienda Erasmo Anoldo Monsalve Monsalve, de 70 años murió, en un comunicado publicado por la organización social en su cuneta de X indica: “nos preocupa que, en los informes oficiales, tanto la fuerza pública el ministro de Defensa hayan mencionado la muerte de tres presuntos integrantes de grupos armados no estatales sin hacer referencia alguna al caso del señor Monsalve. Según la comunidad, el adulto mayor no tenía vínculos con el conflicto armado”.

Agregó que este hecho ha generado temor y zozobra entre la población de la zona debido a que se podrían reportar nuevas confrontaciones en la zona que podrían afectar las labores diarias de la comunidad.

Solicitudes de Conpazcol

La Organización Étnica, de Víctimas, y de Derechos Humanos, hizo una serie de solicitudes a las autoridades sobre este hecho. Entre ellas, que se investigue lo sucedido y que se le brinden garantías a la familia del adulto mayor Monsalve para que puedan acceder “a la verdad, la justicia y la no repetición”.

Otra de las solicitudes es: “que se concreten avances en la mesa de diálogo entre el gobierno colombiano y el EGC, con el propósito de lograr y cese bilateral al fuego y de hostilidades, en el marco del Derecho Internacional Humanitario”.

El tercer punto insta a las autoridades a “reconocer el impacto psicosocial que generan estos hechos y se brinden medidas de acompañamiento y atención a la comunidad, especialmente a las familias que han sido directamente afectadas”.

Por último, Conpazcol insiste en que el diálogo y la participación de las comunidades son muy importantes y valiosas para lograr “la reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera”.

Caracol Radio consultó a la brigada 17 del ejército con sede en Urabá y está a la espera de un pronunciamiento sobre esta denuncia pública de la organización social.