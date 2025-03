Pereira vs. Once Caldas por la fecha 10 de la Liga: Hora y dónde seguir el Clásico Cafetero

Deportivo Pereira recibe a Once Caldas en la décima jornada de la Liga Colombiana, será el segundo partido entre ambos en este 2025. Esta tarde, el pitazo inicial será a las 6:20 de la tarde en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.

En el primer duelo entre ambos este año, el equipo de Manizales se quedó con los 3 puntos, luego de imponerse 3-1. En aquella ocasión, Dayro Moreno anotó y llegó a los 350 goles, quedando por debajo de Radamel Falcao García, que registra 351 tantos.

Actualidad de ambos equipos

Tanto Pereira como Once Caldas necesitan sumar para ir escalando en la tabla de posiciones, los Matecañas son decimosegundos en la tabla con 11 unidades, por su lado el Blanco Blanco se encuentra una sola casilla por encima, en la posición once y 12 puntos.

Los dirigidos por Luis Fernando Suárez suman dos victorias seguidas, en la pasada fecha se impusieron en condición de visita a Bucaramanga por la mínima. Es importante mencionar que en su estadio se encuentran invictos, con dos victorias y dos empates.

Por su lado, los pupilos de Hernán Darío Herrera, han perdido en las últimas tres fechas del campeonato, aunque lograron clasificar a Fase de Grupos de Copa Sudamericana, dejando en el camino a Millonarios, su presente en la Liga no es la mejor y sus resultados no lo respaldan. Su victoria más reciente fue exactamente hace un mes de visitante vs. Águilas Doradas, 1-0.

Historial reciente entre ambos

En los últimos 37 juegos, quien lidera en triunfos es Once Caldas con 15, por su lado Deportivo Pereira registra 10 victorias y se han dado 12 igualdades. Los de Manizales cuentan con 43 goles y los Matecañas 39.

Hora y cómo seguir

El compromiso tendrá lugar en el Estadio Hernán Ramírez Villegas a partir de las 6:20 pm. Las emociones del partido se podrán vivir a través de la transmisión por streaming de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como en el minuto a minuto en la página web, caracol.com.co.