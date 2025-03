Medellín: Usuarios denuncian falta de entrega de medicamentos en puntos de dispensación

Medellín

Varias personas han denunciado la deficiencia en la entrega de medicamentos y el mal servicio recibido por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en la ciudad de Medellín. Pacientes de diversas condiciones han expresado su frustración ante la falta de atención oportuna, lo que ha afectado gravemente su salud y bienestar.

Wilson Valencia Peláez, habitante del barrio 12 de octubre, compartió su difícil experiencia tras más de un mes luchando para recibir el medicamento fenobarbital, para controlar sus ataques de epilepsia. Según el usuario, lo han dejado sin tratamiento y, recientemente, sufrió graves consecuencias de salud “La semana pasada tuve un ataque epiléptico y me dañé los dientes, todo por la falta de mi medicación”, expresó el afectado.

En un caso similar, Daniela Triana Zapata relató que lleva más de tres meses esperando terapias para su hijo con autismo. A pesar de que los medicamentos necesarios son de fácil acceso, la EPS Salud Total le ha informado que no hay disponibilidad, dejando a su hijo sin el tratamiento adecuado. La joven indicó “No sé por qué no me entregan los medicamentos, dicen que no hay”.

Otro testimonio es el de Diana Ospina, quien lleva tres meses esperando la entrega de pañales, debido a su condición de movilidad reducida. “Me dicen que van a presionar, pero hasta ahora nada. Es frustrante tener que comprar pañales con mi dinero”, explicó Ospina, quien debe gastar entre 60 y 70 mil pesos mensuales debido a la falta de cobertura.

Estrella Monsalve, quien padece una otosclerosis en ambos oídos, también ha tenido dificultades con la atención médica. Desde hace cuatro años, ha estado esperando la cirugía necesaria para tratar su afección, pero los constantes retrasos y la falta de disponibilidad de citas la han dejado sin solución. La mujer expresó “El proceso se perdió por falta de convenio y me tocó empezar de nuevo”.

Luis Ángel Franco, quien sufre una falla cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cirroses crónicas, discopatía múltiple y una anemia de sueño, ha estado solicitando Zolpidem, para lograr dormir y otras medicinas, la cual indicó que desde octubre del año pasado no le han entregado los medicamentos. Lo que le ha ocasionado problemas médicos “Por falta de los medicamentos, este año me han hospitalizado 4 veces” explicó Franco, mencionando que la EPS Salud Total tampoco ha dado respuestas satisfactorias.

Estos testimonios fueron recogidos en la sede Poblado, de la Superintendencia de Salud en la capital antioqueña. Estos casos reflejan una situación alarmante que afecta a cientos de ciudadanos, quienes se ven obligados a recurrir a la denuncia pública, debido a la falta de medicamentos, la escasez de citas médicas y el mal servicio de las EPS están generando una crisis en el sistema de salud de la ciudad, dejando a los pacientes en una lucha constante por obtener la atención que requieren para sus condiciones de salud.