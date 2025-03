Fenalco Bolívar participó en audiencia pública de proyecto que busca reglamentar la publicidad

Fenalco Bolívar, presentó al Concejo Distrital comentarios y sugerencias al proyecto de acuerdo que busca reglamentar la publicidad exterior visual en el Distrito.

Recibió con beneplácito la simplificación de trámites referida al registro de la publicidad, pues se estaba generando un trámite adicional y un pago adicional por el visto bueno ante la autoridad ambiental y este proyecto, enhorabuena, hace la corrección, lo cual es de la mayor importancia tanto para los administrados porque se racionalizan los trámites en tiempos y costos, como para los administradores públicos en el ejercicio de su actividad de inspección, vigilancia y control.

Así las cosas, en adelante la única excepción a esta regla, que demanda obtener un visto bueno ambiental será la publicidad lumínica.

“De otra parte, resulta importante que se extienda las posibilidad de la publicidad exterior visual a otros espacios tales como cerramientos o motonaves como un mecanismo, no solo de promover la competencia leal, porque sin duda algunos se benefician hoy sin pagar por ello, sino que es una fuente de recursos públicos”, dijo la entidad.

Otro asunto que también recoge el proyecto es extender hasta un año la posibilidad de solicitar la autorización de la publicidad y no como hasta ahora que es de tres meses máximo, generando una reincidencia de trámites innecesarios que atentan contra la competitividad. Agradecemos que hayan tenido en cuenta esta petición reiterada del comercio.

Ahora bien, lo que si no se modifica es la obligación legal de hacer el registro de avisos, tableros, vallas, etc., obligación que no ha estado muy arraigada por desconocimiento y para lo cual otorgan en el proyecto se conceden tres meses.

“Al ser Cartagena una ciudad con una economía tercerizada, serán muchos los trámites de registro, antes que la Administración proceda a retirarlos por no cumplir. Por ello se solicita contemplar un tiempo mayor y así poder contribuir como se ha hecho en el pasado, con el registro de establecimientos de comercio o con los cambios de los tamaños y materiales de los avisos del centro histórico, a su cumplimiento cabal”, señaló Fenalco.

Finalmente es importante -comenta- que cuando se vayan a dar los procesos de reglamentación contemplados en el proyecto, estos se publiquen para comentarios y sugerencias.El Gremio expresó finalmente que el proyecto recoge varias preocupaciones persistentes de los empresarios y se espera que avance en la Corporación.