Puente festivo de San José: incremento en la llegada de pasajeros a Manizales y Caldas

Manizales

Inicia el segundo puente festivo del año y desde el terminal de transportes en la capital del departamento de Caldas, esperan que en las próximas horas aumente el flujo de pasajeros, ya que se estima que se incremente en un 20 %, así lo indica Bernardo Ocampo, gerente del terminal Los Cámbulos.

“Estábamos ansiosos de que llegara un puente festivo porque es cuando hay mayor movimiento en nuestra terminal. Aspiramos que en la tarde del viernes aumente el flujo de pasajeros y el número de vehículos, por lo que estimamos que se incremente en un 20 por ciento la salida y la entrada de pasajeros. Los destinos preferidos, por tradición, son el oriente y norte de Caldas, el Eje Cafetero y Medellín. Actualmente, no hay mayores novedades en las carreteras, excepto algunos pequeños derrumbes que restringen el paso, pero que son retirados por los combos de maquinaria sin generar traumatismos”.

En materia de vías, las carreteras que conectan a Risaralda, Antioquia y Tolima no presentan mayores problemas, sin embargo, algunos corredores departamentales tienen paso restringido, por lo que solicitan a los usuarios desplazarse con precaución. El mayor Harol Cárdenas, jefe de la seccional de Tránsito y transporte entrega las recomendaciones a los conductores y a los pasajeros a que viajen en las empresas legalmente constituidas.

“Hacemos un llamado a las personas a que adquieran sus tiquetes en las terminales, yendo a las empresas de servicio público autorizadas, invitamos a que no incurran a tomar vehículos no autorizados, ya que produciría inseguridad para los usuarios. El riesgo de tomar un servicio no autorizado de transporte formal es que no cuentan con un seguro contractual lo que conlleva a que no tengan responsabilidad civil en caso de alguna eventualidad en medio del desplazamiento”.

Por el momento, se registra tiempo seco en gran parte del departamento de Caldas hay cinco carreteras con paso restringido.

