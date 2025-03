Colombia repite con Brasil el fatídico error que cometió con Uruguay: antirécord en Eliminatorias

Duro golpe para la Selección Colombia en las Eliminatorias sudamericanas. El cuadro nacional tenía listo el valioso punto en Brasil, pero en el último suspiro del compromiso apareció Vinícius Júnior para darle la victoria a la pentacampeona del mundo.

Con este resultado, la Tricolor quedó en la última posición de la tabla que otorga cupo directo al Mundial del 2026. Así pues, en caso de no derrotar a Paraguay en Barranquilla, quedará ad-portas del repechaje...

Lorenzo ahondó en las fallas sobre el final

En conferencia de prensa, el seleccionador Néstor Lorenzo se mostró sumamente afligido por la tardía caída en el Arena Mané Garrincha. Puntualizó en que se hizo un “gran partido”, pero por cuestiones del fútbol no se consiguió el objetivo “otra vez”.

“Desilusionado un poco, porque hicimos un gran partido y no nos llevamos nada otra vez. Recibimos un gol muy temprano ante un rival de mucho ajuste. No entramos dormidos, simplemente cometimos un error en una pelota filtrada. No era una jugada tan peligrosa como para cometer penal. Después encontramos el partido, presionamos, metimos a Brasil en su campo, creo que merecimos más otra vez, pero esto es así“.

Justamente el detalle de una nueva decepción lo profundizó el entrenador argentino. Y es que, no es la primera vez en esta eliminatoria que Colombia pierde al último minuto.

Antirécord de Colombia

La primera gran falla nacional se produjo el 15 de noviembre del 2024, cuando la Tricolor enfrentó a Uruguay en el Centenario de Montevideo.

En aquella oportunidad, el equipo colombiano había logrado emparejar el partido (2-2) con un tanto de Carlos Andrés Gómez al 90+6′. Alegría que no duró en absoluto, pues cinco minutos después, al 90+11′, Manuel Ugarte selló el 3-2 final en favor de los charrúas. Este se convirtió en el gol más tardío en la historia de las Eliminatorias.

Pues bien, la lección parece no haber quedado clara. El viernes en Brasilia, Vinícius anotó el tanto de la victoria sobre Colombia al 90+9′, siendo este el segundo gol más tardío en la historia de las clasificatorias mundialistas. Es decir, la Selección de Lorenzo se encuentra en el top-2 de esta dolorosa marca.