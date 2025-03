Aumentan las quejas en Barranquilla por retrasos en la entrega de medicamentos

Caracol Radio hizo un recorrido por diferentes droguerías en Barranquilla en donde se evidenció que también en la capital del Atlántico aumentan las quejas por retrasos y falta de entrega de medicamentos.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En las de Cafam, uno de los dispensarios de la Nueva EPS, hay quejas por la falta de medicinas para enfermedades como la diabetes, hipertensión, Alzheimer, personas que incluso tienen tumores, no reciben medicamentos desde inicio de febrero, y otros tienen hasta más de 6 pendientes.

Yolanda Zapata, uno de los usuarios, comentó a Caracol Radio que su esposo es diabético, y reclama medicamentos como metformina, y losartan, pero lleva 15 días con pendientes.

Por otra parte, Nubia González, va a cumplir 75 años es diabética e hipertensa y de los 7 medicamentos, le entregaron tres.

“No hay medicamentos, todos están pendientes. Vine el ocho de febrero y todavía está el medicamento en estado de pendiente. Losartan no hay, tampoco tiamina, no hay muchos de los medicamentos que necesitamos y me toca comprar todos los meses los medicamentos que necesito”, manifestó.

La nueva EPS atiende a más de 400.000 usuarios en el Atlántico, de los cuales 184.000 son del régimen contributivo. Mientras tanto, los usuarios indicaron que a diario las quejas son reportadas en las sedes de la Superintendencia de Salud.