Angustiante relato de víctima de atraco en cerros de Bogotá: “fui secuestrada por casi dos horas”

María Mercedes Azuero, quien lleva años realizando deporte en la quebrada La Vieja en los cerros de Bogotá, relató en 6AM de Caracol Radio cómo fue abordada por hombres armados mientras realizaba el tradicional recorrido con su hijo. Contó que por casi dos horas fue secuestrada, mientras los criminales intentaban pedir rescate a sus familiares a cambio de dinero.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El recorrido que María Mercedes suele hacer casi todos los días se ha convertido en un foco de inseguridad en los últimos años. Según la mujer relató que más o menos a las 6:45 de la mañana empezó a subir al cerro con su hijo. En un momento en el que se sentaron a descansar sobre una roca, fueron abordados por dos hombres desconocidos.

“Le pusieron una pistola a mi hijo en la cabeza y nos amenazaron con matarnos. Les explicamos que estábamos haciendo deporte y que no teníamos nuestro celular ni dinero alguno. Pero se me cayeron las llaves del carro y eso los hizo sospechar”, dijo la mujer.

Los criminales en un momento se percataron que el muchacho tenía la aplicación de Nequi en el celular, razón por la cual le ordenaron que les consignara el dinero a sus cuentas. Sin embargo el hijo de María Mercedes no contaba con mucho saldo, razón por la cual los retuvieron por más tiempo, tratando de contactar a familiares para que les pagaran el rescate.

“Nos retuvieron por una hora y media porque mi hijo no tenía saldo. Nos pidieron que contactáramos a nuestros familiares para pedirles al menos 3 millones de pesos o no nos soltaban. En caso de no hacerlo nos dijeron que se llevarían el carro o nos matarían”, relató la mujer.

La mujer dijo que los hombres se las ingeniaron para llevarlos a lo profundo del monte para aislarlos. En un punto trataron de separarla de su hijo, pero se negaron. “Traté de gritar por si alguien me oía, peor no había nadie en la montaña”, relató la mujer, asegurando que esos hombres estaban dispuestos a todos.

¿Qué pasa con la seguridad en los cerros de Bogotá?

Este es uno de las decenas de casos que se han presentado durante los últimos años en los que personas son atracadas o secuestradas en medio de sus caminatas por los cerros. Esto ha hecho que se tomen medidas de registro previo y separar el grupo para poder acceder a las zonas, pero que al parecer no están funcionando como se espera.

“El sendero oficial de la quebrada sigue habilitado, pero tiene problemas en la plataforma. Hay problemas en la contratación del acueducto, no hay personas responsables en el trayecto. Uno se arriesga bastante”, dijo la mujer.

De momento, María Mercedes dijo que las autoridades se encuentran realizando la respectiva investigación para dar con los criminales y esclarecer los hechos. Pero reiteró que no ha sucedido nada debido a lo reciente del caso.

“Para mi es importante hacer el recorrido. Pero al poner en riesgo la vida de mi hijo ya las cosas cambian para siempre. Hoy amanecí con miedo, y no sé si vuelva a subir después de esto que ocurrió”, concluyó la ciudadana.