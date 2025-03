Pasto enfrenta posible desabastecimiento de alimentos por colapso de la vía Panamericana

Pasto - Nariño

Se cumplen siete días desde el colapso de un talud de tierra que dejó más de cinco mil metros cúbicos de tierra y piedra sobre la vía Panamericana entre Pasto y Popayán, dejando el paso totalmente inhabilitado tanto para vehículos como para peatones debido al riesgo de caída de más material sobre el corredor.

La directora de Plazas de Mercado de Pasto, Ángela Mafla, advirtió sobre una posible escasez de alimentos en la ciudad debido a la reducción en el ingreso de productos a los centros de abastecimiento, especialmente en la Plaza de Mercado Potrerillo y la feria de ganado, no obstante, la situación aún no es crítica, sin embargo los efectos podrían sentirse en los próximos días si no se encuentra una solución inmediata.

“Hasta hoy tenemos garantizado el abastecimiento para aproximadamente una semana. Sin embargo, después empezaríamos a ver los efectos en la oferta, la demanda y las tarifas de los productos además del represamiento de productos locales”, explicó la directora.

La principal preocupación radica en las frutas que provienen del Valle del Cauca, ya que los bloqueos en la vía impiden su ingreso a la ciudad, afectando tanto a los comerciantes como a los pequeños productores de los 17 corregimientos de Pasto quienes no pueden sacar sus productos de la ciudad generando perdidas importantes y sobreabastecimiento de producto como la papa y cebolla.

Por ahora, el paso intermitente sobre la vía alterna Pasto – Higuerones ha permitido el ingreso de algunos vehículos para el abastecimiento de alimentos e insumos para la agricultura y ganadería y esperan que se cumpla con los mantenimientos necesarios de este corredor para que pueda seguir abasteciendo la ciudad.