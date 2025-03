Liga de Naciones de Europa: Así fueron los resultados de la ida de cuartos de final

La Nations League volvió y los enfrentamientos de los cuartos de final estuvieron a la altura, empezando por Dinamarca y Portugal, siguiéndole Países Bajos contra España. Después continuaba la jornada con los duelos entre Croacia - Francia y Italia ante Alemania. La jornada finalizó con victorias para Croacia, Alemania y Dinamarca, mientras que la “Roja” y la naranja mecánica, llegan con igualdad al encuentro en Valencia.

Países Bajos - España

El partido entre Países Bajos y España comenzó con un dominio inicial de la “Roja”, que se adelantó rápidamente gracias a un gol de Nico Williams, tras un error defensivo de Jorrel Hato. Sin embargo, la ventaja española no se mantuvo mucho tiempo, ya que Países Bajos reaccionó con un gol de Cody Gakpo, quien empató el encuentro aprovechando un centro de Justin Kluivert. En la segunda mitad, tras el descanso, Países Bajos dio vuelta al marcador con un gol de Tijjani Reijnders, aunque España respondió tarde con una igualada de Mikel Merino en el último minuto, un gol que llegó tras un disparo de Nico Williams.

Scaloni le respondió a James Rodríguez tras polémicas declaraciones sobre final de Copa América

El partido terminó en un empate 2-2 gracias al gol salvador de Mikel Merino en los últimos segundos. A pesar de la reacción de España en los momentos finales, el conjunto neerlandés mostró una mayor claridad en el juego y control del ritmo, sobre todo en la segunda mitad. La expulsión de Jorrel Hato, quien dejó a Países Bajos con diez jugadores, pareció un punto de inflexión, pero la “Roja” no pudo aprovechar esta ventaja para llevarse la victoria. El empate deja todo abierto para el partido de vuelta en Valencia, con un resultado muy igualado y una eliminatoria que se decidirá en los próximos 90 minutos.

Italia - Alemania

Italia arrancó el partido con gran intensidad y, pese a que Alemania dominaba la posesión, fue la selección local quien pegó primero. A los 9 minutos, Sandro Tonali abrió el marcador tras una jugada rápida por la banda derecha, culminada con un gran pase de Politano. Alemania intentó responder con varios intentos ofensivos, pero sin mucha efectividad. El control del juego fue de los alemanes, con un 62% de posesión, aunque les costaba crear jugadas claras de peligro. El primer tiempo finalizó con un marcador a favor de Italia 1-0, a pesar de los esfuerzos de los visitantes.

Al inicio de la segunda mitad, Alemania hizo ajustes tácticos, destacando la entrada de Tim Kleindienst por Burkardt, lo que le dio más presencia en el área rival. El cambio fue clave, ya que a los 49 minutos, Kimmich envió un centro perfecto y Kleindienst lo convirtió en gol con un gran cabezazo, empatando el encuentro. A partir de allí, el ritmo del partido se intensificó, con Italia buscando recuperar la ventaja mediante varios ataques. Sin embargo, Goretzka fue quien dio la vuelta al marcador en el minuto 76, al rematar un centro nuevamente de Kimmich.

Croacia - Francia

En un inicio arrollador de Croacia, el equipo local se adelantó 1-0 gracias a un gol de Ante Budimir, quien cabeceó un gran centro de Ivan Perišić. A pesar de que Francia tuvo algunas llegadas, como un disparo de Mbappé bien detenido por Livakovic, Croacia continuó presionando y amplió su ventaja antes del descanso. Perisic, con un impresionante remate de volea, hizo el 2-0. Francia no logró recuperarse y se fue al vestuario con una desventaja clara. Desde el principio, Croacia demostró su intensidad y efectividad, mientras que Francia no pudo encontrar su ritmo.

En la segunda mitad, Francia intentó reaccionar, pero sus esfuerzos fueron insuficientes. Cambios como el ingreso de Kolo Muani y Camavinga no lograron mejorar el rendimiento ofensivo. Croacia, por su parte, se mostró sólida defensivamente y, aunque Francia generó algunas ocasiones como un disparo de Dembélé que fue detenido por Livakovic, el marcador no se movió. El 2-0 final dejó a Croacia con un pie en la semifinal de la Liga de Naciones, mientras que Francia tendrá que remontar en casa si quiere evitar la eliminación.

Dinamarca - Portugal

El partido comenzó con mucha intensidad, con Dinamarca buscando rápidamente el control del juego. Desde los primeros minutos, la selección local demostró su agresividad al presionar alto y generar oportunidades claras. Christian Eriksen tuvo una oportunidad de oro desde el punto de penalti, pero el portero portugués, Diogo Costa, evitó el gol con una gran atajada. Dinamarca siguió siendo superior y finalmente se adelantó gracias a un gol de Rasmus Höjlund, quien aprovechó un preciso centro de Andreas Skov Olsen.

En la segunda mitad, Portugal intentó reaccionar, pero Dinamarca siguió defendiendo con firmeza y mantuvo el control del balón. Los cambios realizados por Roberto Martínez no lograron cambiar el curso del partido, ya que Portugal no conseguía encontrar espacios ni generar ocasiones claras. Aunque hubo intentos de ataque por parte de los lusos, como un disparo de Vitinha que no inquietó al portero danés, el marcador no se movió y Dinamarca venció 1-0.