En riesgo la vida de pacientes trasplantados de riñón por la no entrega de medicamentos en Ibagué

Ibagué

En riesgo se encuentra la vida de algunos pacientes trasplantados de riñón, esto debido al incumplimiento por parte de Salud Total en la entrega de los medicamentos que deben tomar para evitar volver a recaer en este problema de salud.

Uno de los casos es el de Tubalcain Peñalosa, ciudadano que hace 18 años recibió un trasplante de riñón, desde entonces debe tomar el medicamento Tacrolimos XL por un miligramo para que su cuerpo no vaya a tener un nuevo problema renal, pero lamentablemente desde hace un año le han entregado unas capsulas, en otras oportunidades quedan algunas pendientes, pero desde el mes de enero de este año, no le suministran ni una sola capsula, lo que genera que su vida corra peligro.

“Salud Total me envía para Audifarma, allá tampoco me entregan los medicamentos, me dicen que hay que esperar, que esperar, como les dije hoy que yo soy trasplantado de riñón, a mí no me pueden faltar los medicamentos, entonces lo que dicen es que no se puede hacer nada”, aseguró Tubalcaín Peñaloza.

Además, aseguró que “Esa demora viene sucediendo hace más de un año, siempre se me da un desprendible de pendiente, pendiente y no me llegan, no sé que pasa, si yo no tomo los medicamentos puedo perder el riñón y la vida”.

Este medicamento tiene un costo en el mercado superior al millón de pesos. Ahora en Salud Total le dicen que debe comprarlo y luego le reembolsan el dinero, pero don Tubalcain Peñaloza primero no tiene la plata y menos confía en que la EPS le retornen los recursos.

Caracol Radio hizo la gestión ante la Línea Blanca de la Personería de Ibagué desde donde se inició la gestión ante Salud Total para que esta EPS le cumpla con la entrega de medicamentos a las personas que presentan este problema.