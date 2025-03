‘No maten la gallina de los huevos de oro con cobros extra en tarifas de energía’: Andesco

En las últimas horas, algunos empresarios de la Costa Caribe rechazaron la propuesta del Gobierno de trasladar a los estratos 5 y 6 el pago de la deuda de la opción tarifaria en el servicio de energía.

Camilo Sánchez Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, advirtió en 6AM de Caracol radio que esta medida pondría en riesgo la estabilidad del sector y afectaría a toda la región. “No maten la gallina de los huevos de oro con cobros extra”, afirmó, insistiendo en que el problema debe resolverse con recursos de Findeter y no con nuevas sobretasas a los usuarios.

¿Qué dice el gremio frente a la propuesta?

Desde Andesco aseguran que esta propuesta no es viable: “Se le olvidan las matemáticas al gobierno. Proponemos que se presente la opción tarifaria, con recursos de Findeter y no ponerles el problema a los estratos 5 y 6”, dijo Sánchez Ortega.

El dirigente gremial reiteró que esto podría traer problemas en el sobrecosto de la tarifa, asegurando que se trata de una especie de ‘reforma tributaria’ la cual podría acarrear más gastos para las empresas. También argumentan que el gobierno no ha pagado los subsidios para solventar la deuda que tiene el sector.

“Tenemos un trabajo permanente donde le decimos al gobierno que la deuda es de 2,8 millones de pesos, y durante los primeros cuatro meses del año nos dijeron que nos darían esa plata. Pero no lo han cumplido. Pedimos seriedad y que no matemos la gallina de los huevos de oro. No nos vengan a poner sobretasas por cosas que son culpa del gobierno”, continúa el presidente de Andesco.

“Hoy estamos cerca de un apagón financiero por no pagar subsidios ni opción tarifaria”, dice el presidente Sánchez, quien propone además que se deben usar recursos remanentes en Findeter que estarían disponibles para alcanzar la meta financiera que se necesita en el sector.

Las complejidades que trae un nuevo ministro de Hacienda

Tras la salida de Diego Guevara de la cartera de Hacienda del gobierno, muchos empresarios han lamentado su decisión de renunciar, ya que consideraban que se trataba de una persona idónea para el cargo. Adicionalmente, desde Andesco consideran que la llegada de un nuevo ministro podrá retrasar aún más los pagos que se deben de la energía.

“El ministro era una persona técnica, pero estaba claro que si no se hacía los pagos de la opción tarifaria de los subsidios se podía apagar el país. Incluso el ministro de minas, Edwin Palma, ha estado en disposición de dialogar con nosotros. Eso sí, su propuesta no ha sido la mejor”, continuó el dirigente gremial.

Por último, cuestionó que el dinero que se prometió para saldar la deuda del sector por parte del gobierno desde mayo de 2024, aún no ha sido priorizado. Criticando que el proceso de consulta popular y otras manifestaciones del gobierno hayan tenido prioridad por encima de la seguridad energética de la Costa Caribe.