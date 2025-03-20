El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El mal recuerdo que dejó Germán Ávila, nuevo MinHacienda, tras el terremoto del Eje Cafetero en 1999

La W conoció detalles sobre la gestión pública de Germán Ávila Plazas, quien sería nombrado como nuevo ministro de Hacienda tras la renuncia de Diego Guevara a esta cartera una vez su hoja de vida se publicara en la página de la Presidencia de la República.

Información conocida por este medio reveló que Ávila, siendo el líder de Fenavip (Federación Nacional de Vivienda Popular), fue el encargado de liderar el proceso de reconstrucción en Calarcá en 1999 luego del terremoto que se produjo en enero de ese año.

Fenavip fue una de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec) escogió para implementar este modelo, que fue exitoso en muchos casos. Sin embargo, en Calarcá no fue así.

En Calarcá se evidenciaron malos manejos administrativos y cuentas poco claras en este proceso.

¿Quién es Germán Ávila, nuevo ministro de Hacienda?

Germán Ávila Plazas será el nuevo ministro de Hacienda tras la renuncia de Diego Guevara a esta cartera.

Ávila es economista de la Universidad Nacional y actualmente se desempeña como presidente del Grupo Bicentenario.

Ávila fue fundador de la Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito “Crear Cooperativa”, director de la Federación Nacional de Vivienda Popular (Fenavip) y gerente de la empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá.

De otro lado, fue gerente de Construcciones y Diseños Planificados.

Su cercanía con el presidente Gustavo Petro es de vieja data. Perteneció al M-19 y se conocen desde muy jóvenes.

Con él se completan cuatro ministros de Hacienda durante este Gobierno. El primero fue José Antonio Ocampo, el segundo fue Ricardo Bonilla, el tercero fue Diego Guevara y ahora Germán Ávila ocupa este cargo.

