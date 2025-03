Qué dice la Ciencia sobre el Mercurio retrógrado: Así explican este fenómeno los astrólogos

Cuando se habla sobre Mercurio retrógrado, las personas tienden a pensar de inmediato en problemas ocasionados por los astros, los cuales influyen directamente en la vida de las personas, tema que se ha popularizado bastante a través de redes sociales y plataformas similares. Sin embargo, esta solo es una idea que está basada en la astrología, la cual basa todas sus creencias al rededor del universo y todo lo que ronda en el mismo.

Si algo es claro, es que el fenómeno del Mercurio retrógrado es algo que sí sucede y que desde una mirada científica tiene una explicación. A continuación, le contamos.

Qué dicen la ciencia sobre el Mercurio Retrógrado

De acuerdo con un artículo publicado en el portal web de National Geographic en español, el fenómeno que se conoce como “Mercurio retrógrado” es una ilusión óptica que ocurre cuando el planeta que lleva este nombre en el sistema solar parece moverse hacia atrás en su órbita desde la perspectiva de la Tierra. Se trata de un efecto que se debe a las diferencias en las velocidades orbitales de la Tierra y Mercurio alrededor del Sol.

Sobre esto, la NASA explicó: “Históricamente, antes de comprender las órbitas planetarias, este movimiento aparente de retroceso era desconcertante para los astrónomos. Sin embargo, con el desarrollo de la teoría heliocéntrica y las leyes del movimiento planetario de Kepler, se entendió que este fenómeno es una consecuencia natural de las órbitas elípticas y las diferentes velocidades de los planetas”.

Por su parte, los expertos de esta entidad de estudio aeroespacial especificaron que desde una perspectiva científica, el tema del Mercurio retrógrado no tiene ningún efecto real sobre lo que suceda o no en el planeta Tierra. Así mismo, comentaron que estos problemas de comunicación o de tecnología que menciona la astrología, simplemente son creencias que no tienen ningún fundamento y que solo están basadas en creencias populares sin evidencia científica que los soporte.

Signos que saldrán menos afectados con el Mercurio retrógrado 2025

1. Tauro

Tauro, un signo de tierra, tiende a ser muy práctico y estable, lo que lo hace menos vulnerable a los desajustes típicos de Mercurio retrógrado. Su naturaleza meticulosa y su enfoque práctico permiten que manejen mejor los imprevistos que surgen durante este periodo. Los Tauro suelen tomarse las cosas con calma y no se dejan llevar fácilmente por los cambios repentinos que este fenómeno puede traer.

2. Cáncer

Cáncer, signo de agua, es conocido por su profunda conexión emocional y su intuición. Esta capacidad para conectar con sus emociones les da una ventaja durante Mercurio retrógrado, pues pueden usar este tiempo para introspección. Los Cáncer son menos propensos a malinterpretaciones o disputas, ya que tienden a comunicar sus sentimientos de forma clara y directa.

3. Virgo

Virgo, regido por Mercurio, tiene una relación especial con este planeta y, por lo tanto, está acostumbrado a su influencia. Durante Mercurio retrógrado, los Virgo pueden percibir las dificultades como una oportunidad para organizar y mejorar sus procesos. Su enfoque detallado y analítico les ayuda a mantener el control, minimizando el impacto de posibles contratiempos.