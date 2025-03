ORIS LLEGÓ A COLOMBIA

Time Square, una de las distribuidoras más destacadas en el ámbito de la alta relojería, ha dado un paso trascendental al incorporar a Oris, la prestigiosa marca suiza de relojería independiente, en su portafolio. Esta alianza abre un nuevo capítulo en la relojería de lujo en Colombia, permitiendo que los entusiastas de la precisión y la funcionalidad descubran la calidad única que ha hecho famosa a Oris. Con más de un siglo de historia, la marca se caracteriza por su independencia y su capacidad para innovar sin perder de vista los valores tradicionales de la relojería suiza.

Oris, fundada en 1904 en Hölstein, Suiza, ha mantenido una filosofía empresarial que privilegia la sostenibilidad, la innovación y la autenticidad. La marca ha sido pionera en la integración de prácticas responsables dentro de la industria relojera, logrando la neutralidad de carbono en 2021 y comprometiéndose a reducir sus emisiones anuales en un 10%. Además, Oris ha hecho importantes avances en el diseño de esferas recicladas a partir de plástico PET, reforzando su compromiso con el medio ambiente a través de la iniciativa Change for the Better. De esta manera, Oris no solo lidera en términos de precisión, sino también en la creación de productos que respetan el planeta.

Con la llegada de Oris a Time Square, los amantes de la relojería en Colombia tendrán acceso a modelos icónicos como el Aquis Date, un reloj de buceo resistente y funcional, que ejemplifica la perfecta combinación entre lujo contemporáneo y responsabilidad ambiental. Con una tecnología avanzada que incluye el sistema de cambio rápido de correas y esferas fabricadas con materiales reciclados, el Aquis Date representa lo mejor de la relojería suiza para el ciudadano moderno. “Estamos emocionados de incluir a Oris en nuestra oferta”, destacó Andrés Glauser, quien destacó que la marca encarna los valores de excelencia y propósito que Time Square busca transmitir a sus clientes.