Abrimos la Asociación Colombiana de Locutores a nuevas generaciones y la globalizamos: Armando Plata

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La abrimos a las nuevas generaciones y la globalizamos: Armando Plata sobre la ACL

Este miércoles, 19 de marzo, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, reveló que Armando Plata Camacho, quien actualmente dirige el programa dominical Global Hits en W Radio, dejó su cargo como presidente de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores (ACL).

Por esta razón, el mismo Armando Plata habló para este medio sobre su salida de la Presidencia de la ACL y algunos pensamientos que le dejó la decisión.

“Yo creo que lo que hicimos fue un pequeño zafarrancho”, dijo

Explicó que “había que darle a la ACL un cambio porque desafortunadamente con el paso del tiempo se convirtió en un grupo muy querido, pero que estaba entrando en etapa del retiro y había que abrirla a las nuevas generaciones y eso fue lo que hicimos: globalizarla , darle una mayor dinámica y tratar de financiarla; cubrir muchos problemas económicos".

“Y es que las nuevas generaciones de locutores y de comunicadores vienen con un chip distinto: tienen trabajo en equipo, son personas muy proactivas y gracias a ese equipo fue que después de 5 años reposicionamos la ACL a nivel internacional”, mencionó.

Elección de Humberto Rodríguez, ‘El Gato’, como nuevo presidente

Plata dijo que la elección de ‘El Gato’ como nuevo presidente de la ACL lo hace “muy feliz porque es un compañero de vida y de muchos años de trabajo que tiene un reconocimiento nacional e internacional”.

“Es una estrella en la televisión colombiana, en la radio colombiana, pero es un hombre que ha hecho una carrera muy linda en los medios”, agregó.

Escuche la entrevista completa a continuación: