Cucuteños están preocupados por el futuro de Colombia, de cara a las presidenciales del 2026

Cúcuta

En un ejercicio realizado por Caracol Radio, donde le preguntamos a los cucuteños qué les preocupa de cara a las elecciones del 2026, en su mayoría aseguraron que les preocupa el futuro de Colombia, les preocupa la actitud que está teniendo el presidente Petro ante la negativa del Congreso a sus reformas sociales, pero sobre todo, les preocupa qué pueda pasar en las elecciones del próximo año para Congreso y Presidente de la República.

“Yo, con lo que he visto en 58 años, tengo los ojos muy abiertos y he aprendido que acá no ha nacido todavía quien en verdad le sirva al pueblo” dijo uno de los cucuteños consultado en las calles.

Otra persona aseguró que “en Venezuela, Chávez cuando tenía la popularidad por el suelo, se inventaba algo para darle al pueblo, el pueblo volvía y caía en la trampa y así los llevaba. Así nos lleva a nosotros ese señor llamado Petro”.

Resaltan que “el político es puro engaño, el que crea las cosas del político está jodido, me preocupa la humanidad hoy en día que no sabe para donde va”.

Piden mayor conciencia a los ciudadanos frente al futuro de nuestro país.