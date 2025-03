“Uno no deja al ratón cuidando el queso”: exministra Muhamad tras salida del Gobierno

El pasado 4 de febrero de 2025, en el Consejo de Ministros, la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, expresó su inconformismo con el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho presidencial y puso su cargo a disposición del presidente Gustavo Petro.

Afirmó que, como feminista y mujer, no podía compartir gabinete con Benedetti. La vicepresidenta Francia Márquez también rechazó la designación, cuestionando la presencia de personas con responsabilidad en la crisis actual.

En ese orden de ideas, Muhamad estuvo tras los micrófonos de ‘Sin Anestesia’ de ‘La Luciérnaga’, para abordar por qué, tras su salida del Ministerio de Ambiente, todavía sigue teniendo cercanía con el Gobierno, al punto de que existe la posibilidad de ocupar la dirección del Departamento Nacional de Planeación.

En principio, Muhamad explicó que en este momento no hace parte del Gobierno. “Soy exministra y, en este momento, una ciudadana de a pie en ejercicio. Hoy estaba precisamente en la marcha en esa calidad”, afirmó.

Además, sostuvo, frente a las sus palabras en ese Consejo de Ministros, que ella dijo: “Yo no me voy del Gobierno y no me voy del proyecto político”, pero también expresó: “Yo no me siento al mismo tiempo con Armando Benedetti”. Entonces, ahí, según ella, está el laberinto.

En desarrollo....