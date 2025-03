Parar las clases un día, le cuesta más de 3 mil millones al departamento: gobernador de Antioquia

Antioquia

Como ya lo había mencionado el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, este marte las actividades escolares y laborales se realizarán de manera normal, porque el departamento no se acogerá al decreto de día cívico del Gobierno Nacional por las manifestaciones de este martes 18 de marzo.

El mandatario recalcó en el costo de parar esas dos actividades, solo un día, y convocó a la comunidad a continuar con las actividades de manera normal, incluidos los funcionarios públicos, y calificó la manifestación programada como “un capricho” del presidente.

“Nosotros no vamos a parar, porque un día, por ejemplo, de paro de 20.000 maestros y directivos docentes le cuesta al departamento más de 3.000 millones. Si este edificio todo parara, a los que trabajan en la gobernación les costaría más de 400 millones de pesos”.

También, manifestó que garantizarán la seguridad de quienes deciden participar de la marcha en las diferentes subregiones donde decidan apoyar la convocatoria del presidente Gustavo Petro, como derecho constitucional.

Comunicado a la comunidad académica en Antioquia

La gobernación también emitió un comunicado dirigido a docentes, directivos, estudiantes, padres de familia, alcaldes de los 116 municipios no certificados del departamento en el que los instan a que las clases se desarrollan con normalidad y citan en el escrito “la educación es un pilar fundamental para el desarrollo individual y colectivo, y es nuestro deber velar porque cada estudiante tenga el derecho fundamental de acceso a su formación académica de manera continua y sin interrupciones, esto, de conformidad con los artículos 44, 45, y 67 de la Constitución Política de Colombia. En concordancia con el interés superior que representan estos derechos, se hace necesario garantizar el normal y continuo servicio educativo estatal”.

La secretaría de educación manifiesta que si bien el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro autoriza un día cívico, ellos, no se acogerán “en armonía con lo manifestado por el parágrafo anterior, es el Ministerio de Educación Nacional, el ente competente para autorizar la desescolarización de los niños, niñas y jóvenes de los municipios no certificados; sin embargo, desde esa cartera no ha habido pronunciamiento alguno para la modificación al calendario académico, y tampoco existe la voluntad de esta ETC por el impacto que este pueda tener para la garantía del derecho a la educación”, dice otro parte del comunicado.