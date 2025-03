Esto ganaría Atlético Nacional en caso de coronarse campeón de la Copa Libertadores 2025

Este lunes 17 de marzo se llevó a cabo el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con el fin de saber como iba a estar conformada la fase de grupos de ambos certámenes. Recordemos que en cada torneo hay dos equipos colombianos.

Durante la ceremonia en la que se conocieron los ocho grupos de la Libertadores, como de la Sudamericana, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, tuvo unas palabras y en estas confirmó que habrá un aumento en el premio económico para el campeón de cada competencia.

¿Cómo les fue a los equipos Colombianos en el sorteo?

Por Copa Sudamericana, los representantes del país son Once Caldas y América de Cali, ambos clubes jugaron una primera ronda y en ella dejaron en el camino a Millonarios y Junior. Ahora, en fase de grupos estarán ubicados en el grupo C (América) y grupo F (Once Caldas.

Los rivales del cuadro Escarlata son: Huracán (ARG), Racing (URU), Corinthians (BRA). Por su lado, el equipo de Manizales se medirá ante: Fluminense (BRA), Unión Española (CHI), GV San José (ECU).

Ahora, en Copa Libertadores, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga no la tendrán nada fácil para luchar por la Gloria Eterna. Por su lado, el equipo verde de Medellín quedó ubicado en el bombo 3 del sorteo y en el grupo F, sus rivales son: Nacional (Uruguay) - Internacional (Brasil) - Bahia (Brasil).

Finalmente, el conjunto santandereano, estaba en el bombo 4 y hará parte del grupo E, compartiendo con Racing (Argentina) - Colo Colo (Chile) - Fortaleza (Brasil). Es importante mencionar, que esta será su segunda participación en la Copa Libertadores.

Premio para los campeones

Recordemos, que el pasado año el ganador del certamen aseguraba una cantidad de 23 millones de dólares por alzar el título, pero para este 2025 la cifra aumentó, será un millón más que el campeón se lleve, es decir, 24 millones.

Con el anuncio sobre el nuevo premio para el ganador, el presidente de la Conmebol agregó unas palabras: “Queremos un fútbol sudamericano fuerte, diferente y que cambie y que sea el mejor fútbol del mundo”.

Finalmente, en la Copa Sudamericana, el campeón se llevará 500.000 dólares más, en la reciente edición quien alzara el trofeo se quedaba con 6 millones, ahora, serán 6.500.000 para quien conquiste el certamen.