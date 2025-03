Cámara de Representantes no se acogerá al día cívico, pero presidente acompañará marcha en Bogotá

Tres 3️⃣ Noticias



- En Cámara, no hay limitación de ingreso al Capitolio Nal. Mañana solamente por recomendaciones de seguridad.



- Aunque no hay Plenaria, hay Comisiones y audiencias con normalidad. No hay cambios de horario. Nuestra labor continúa.



- Marcharé mañana en…