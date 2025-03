Que llegara tarde el pedido de una pizza fue la causa del motín en la Casa del Menor de Tunja

Tunja

El sábado 16 de marzo, alrededor de las 6:15 p.m., se reportó un motín en la Casa del Menor Marco Fidel Suárez, centro de reclusión ubicado en el barrio Libertadores de Tunja. Según informó el coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, «nos reportan de un motín al interior del centro de reclusión la Casa del Menor Marco Fidel Suárez».

De acuerdo con el coronel, «ocho menores se encontraban en el tejado lanzando elementos contundentes como tejas y rocas a todos los que iban pasando por alrededor». Ante esta situación, se desplegó un dispositivo de seguridad que incluyó el acordonamiento del sitio por parte del personal policial, la llegada del grupo de Infancia y Adolescencia, el dispositivo móvil de atención y un equipo de aproximadamente 70 uniformados, al mando del comandante de Seguridad Ciudadana.

El comandante de la MeTun explicó que «a las 8:15 p.m., luego de que ya se había agotado toda la etapa inicial de diálogo por parte de los especialistas, psicólogos, trabajadores sociales, mediadores y los funcionarios del ICBF y el director del establecimiento, no se logra ningún acuerdo». Por lo tanto, las autoridades decidieron intervenir directamente.

La intervención se dio después de constatar que los jóvenes «ya estaban causando algunos daños al interior del establecimiento», indicó el coronel Lemus. Hacia las 9 p.m. se logró el control total del lugar y se procedió a verificar el estado de salud de los internos, hacer el conteo de los mismos y constatar los daños. Entre los elementos afectados se registraron sillas, mesas, los techos de PVC, algunas tejas del techo de la parte superior, unos vidrios internos y el cableado interno.

No se reportaron fugas. Sin embargo, trabajador resultó lesionado durante los hechos. El coronel Lemus explicó que «fue agredido con una varilla, al parecer le causaron unas contusiones en la espalda y ese fue el motivo de la tensión», aunque aclaró que «no revistó ninguna gravedad, lo atendieron y ya quedó dado de alta». También se presentó la autolesión de uno de los menores, pero sin consecuencias graves.

Como resultado de la intervención, la Policía capturó a dos jóvenes mayores de edad, de 19 años, y aprehendieron a cuatro menores, todos recluidos en el centro. «Se les va a imputar el daño en bien ajeno y lesiones personales», dijo el coronel.

Según información entregada por el docente del centro, los jóvenes iniciaron el motín luego de que no se les permitiera el ingreso de una pizza que no llegó durante una visita familiar. «Pidieron una pizza, entonces no llegó dentro del tiempo en que estaba establecida la visita y ellos le negaron el ingreso a esa pizza. Ese fue el motivo por el cual ellos causaron este amotinamiento y estos daños», explicó Lemus. Los involucrados tenían entre 17 y 19 años.

La Policía Metropolitana de Tunja continúa realizando monitoreos en coordinación con el grupo de Infancia y Adolescencia, docentes y directivos del centro, con el fin de prevenir nuevos disturbios y evitar el ingreso de objetos prohibidos. «Se hacen coordinaciones a través de nuestro grupo de Infancia y Adolescencia para hacer este tipo de verificaciones y se hacen de manera constante», puntualizó su comandante.