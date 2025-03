Lunes 17 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La alcaldía de Armenia no se acogerá al día cívico propuesto por el presidente Gustavo Petro para mañana martes 18 de marzo con motivo de las marchas convocadas para apoyar las reformas sociales y la consulta popular.

Así lo confirmó el alcalde de la capital del Quindío James Padilla García que señaló que “nosotros analizando esa decisión por parte del Gobierno Nacional de que el próximo martes será un día cívico, Armenia tiene una carga laboral intensa. Nosotros no podemos darnos esos lujos y es así que hasta el momento no hemos contemplado ninguna posibilidad de acogernos a ese mandato del señor presidente de decretar el día martes como día cívico. Definitivamente, la alcaldía de no se acogerá a esta medida”

A través de redes sociales otro alcalde que manifestó que no se unirá al día cívico es el de Montenegro Gustavo Pava que señaló que la administración, las actividades públicas y las clases en los colegios se desarrollará de manera normal.

Le puede interesar: Viernes 14 de marzo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

En el caso de armenia, las centrales obreras, sindicatos e integrantes del pacto histórico han anunciado que la concentración iniciará mañana martes 18 de marzo a las 9 de la mañana en inmediaciones del banco de la república en el centro de la ciudad y luego marcharán por las calles de la capital del Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde Armenia, la exministra de salud Carolina Corcho, defendió la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro para defender las reformas sociales y además respaldó la marcha convocada para este martes.

La psiquiatra Carolina Corcho estuvo en Armenia participando del foro “charlas sanas para un país enfermo” en la universidad del Quindío donde habló entre otros temas de las reformas sociales del gobierno y la propuesta de la consulta popular.

y expresó “nosotros estamos aspirando a que evidentemente haya una gran movilización el próximo 18 de marzo que disuade la clase política de este país y lo segundo que hay que hacer es la consulta popular donde se hacen unas preguntas y evidentemente pues el Congreso de la República tiene que aprobar, ya veremos entonces qué va a decir el Congreso de la República respecto a ese tema

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Registrador Nacional sostuvo que la consulta popular por la reforma laboral debe surtir los trámites correspondientes, sin embargo, están preparados

En el marco de su visita al Quindío, el registrador nacional Hernán Penagos se refirió a la consulta popular propuesta por el gobierno nacional debido al virtual hundimiento del proyecto de reforma laboral.

Sostuvo que se deben surtir los trámites pertinentes como es la convocatoria del gobierno y ya el congreso es quien toma la decisión de si la iniciativa avanza o no.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con 8 votos a favor y 3 en contra, fue aprobado en la Asamblea del Quindío el Proyecto de Ordenanza No. 002 de 2025, “Por medio del cual se autoriza al gobernador del departamento del Quindío para realizar operaciones de crédito público”, es decir un empréstito por 60.000 millones de pesos.

Luego de la polémica por las recusaciones contra el diputado Rodrigo Castrillón, la asamblea decidió negar la recusación y dar continuidad al debate en la tarde del sábado 15 de marzo en el recinto de la asamblea en Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Juan Carlos Alfaro secretario jurídico de la gobernación explicó para que se van a utilizar los recursos del empréstito y añadió “estos recursos van a contribuir a cofinanciar, la construcción de centros comunitarios para el desarrollo de actividades culturales, sociales y de formación en el departamento del Quindío. Este se calcula un aporte a través del empréstito de hasta 1500 millones de pesos.

La adecuación de escenarios deportivos para incentivar las actividades recreo deportivas en el departamento, específicamente la cancha La Isabela y El Paraíso con unas inversiones de 5500 millones de pesos a cofinanciar con dicho empréstito.

Además, el mejoramiento y rehabilitación de las vías secundarias en el municipio de Filandia y Montenegro por la suma de hasta 12 000 millones de pesos, la construcción de la red vial regional del departamento del Quindío vía Aeropuerto Cordillera del Quindío conocida como la Vía Tarapacá y la construcción y mejoramiento de unidades de vivienda para la población vulnerable del departamento del Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío, ocho municipios están en alerta roja por el riesgo de derrumbes debido a las lluvias, docentes y padres de familia alertan porque una escuela rural en el municipio de Córdoba está en riesgo por un deslizamiento.

Estamos hablando de la escuela Guayaquil Bajo del municipio de Córdoba, Quindío que según la comunidad educativa está en peligro. La ladera sobre la que está construida la escuela presenta un alto riesgo de derrumbe, poniendo en peligro la vida de niños, niñas y los docentes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Marielina Montañez de la asociación de padres de familia señaló “mi preocupación es que en el momento tenemos la escuela con una afectación muy delicada ya que las aguas lluvias han provocado deslizamientos en dos ocasiones en la escuela.

Y agregó la madre de familia “aquí ha venido el gobernador ha venido el alcalde. Pues este año ya viendo que son 15 meses que nada de nada, de que no vienen a iniciar obras ni a hacerle canalización a las aguas, que es lo más importante entonces, optamos los padres de familia por dejar los niños en un corredor al frente de la escuela, para evitar el riesgo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Tatiana Hernández, secretaria de educación del Quindío, en diálogo con Caracol Radio sobre la situación de esta escuela rural señaló “con respecto a la situación que se viene presentando en la sede Guayaquil bajo de la institución educativa José María Córdoba del municipio de Córdoba, debemos resaltar y aclarar que desde la visita que se hizo con en compañía del señor gobernador finalizando el año pasado, se pudieron evidenciar las dificultades en las que se encontraban nuestros estudiantes y nuestra planta docente.

Para eso se llegaron unos compromisos de intervenir el riesgo de deslizamiento con unos trinches que se hicieron en coordinación desde la Secretaría de Agricultura con el Comité de Cafeteros.

En ese sentido pudimos disminuir el riesgo de desprendimiento de tierra y ahora nos encontramos pendientes de la verificación nuevamente y la expedición del soporte y de la certificación y concepto que nos dé la unidad departamental de gestión del riesgo para poder nuevamente restablecer el servicio en la en la sede Guayaquil Bajo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ante la declaratoria de alerta roja por deslizamientos y bajo el liderazgo del alcalde James Padilla García, se llevó a cabo el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Durante la sesión, las diferentes instituciones de socorro y seguridad evaluaron las acciones en curso para mitigar los efectos del aumento de lluvias en la región.

Javier Vélez, director de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (OMGERD) indicó que las principales afectaciones en Armenia derivadas de las lluvias están relacionadas con el mal manejo de aguas pluviales, la manipulación inadecuada de taludes, construcciones y ampliaciones en zonas de ladera, así como la acumulación de residuos sólidos en el alcantarillado, lo que impide una correcta evacuación del agua.

En la reunión se definieron acciones clave como la intensificación de la limpieza de cauces, quebradas y taludes, la remoción y estabilización de terrenos inestables, el mantenimiento constante de puntos críticos, la poda y tala de árboles y guaduales, así como el fortalecimiento de la capacidad de respuesta comunitaria mediante capacitaciones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En noticias judiciales, Un muerto y un capturado herido dejó como saldo una riña en Armenia.

Según la Policía los hechos se registraron ayer domingo 16 de marzo de 2025 en las horas de la mañana en la Calle 32ª con Carrera 19ª barrio La Secreta en Armenia, donde encuentran dos personas lesionadas en una riña recíproca por intolerancia

Unidades de policía al llegar al sitio observan dos personas lesionadas con armas corto punzantes, de inmediato los uniformados trasladan a estas dos personas al hospital del Sur, para ser valoradas.

El señor Juan Paldare de 53 años de edad de nacionalidad extranjera murió por la gravedad de las heridas.

Por tal motivo el presunto victimario un ciudadano extranjero de 50 años de edad fue capturado por el delito de homicidio y es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para la legalización de su captura.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Funcionarios del Grupo de Guías Caninos de la Policía de Carabineros y Protección Ambiental, mediante actividades de control y registro en el parque principal del municipio de Salento, Quindío, junto al canino Nico, donde a través de su olfato, lograron detectar sustancias estupefacientes.

El hecho se presentó en la calle 5 esquina vía pública, donde el canino da señal de alerta pasiva en una caja color negra transportada por un ciudadano, en su interior encuentran 5 bolsas plásticas con marihuana, así mismo 71 envoltorios de papel con bazuco.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde Armenia el Superintendente de Sociedades Billy Escobar manifestó que el 70% de las empresas que llegan a la entidad son de salvamento debido a problemas económicos, tasas de interés y coletazo de la pandemia.

Y es que el Supersociedades estuvo como invitado al foro de gerentes de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío donde buscan llegar a las regiones para dar a conocer el portafolio de servicio de la entidad para los empresarios en prevención y capacitación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El registrador nacional indicó que promoverán una comisión de garantías electorales debido a la situación de orden público en diferentes regiones del país

El registrador del estado civil, Hernán Penagos, señaló que hay zonas del país con complejidad en materia de seguridad por eso la próxima semana se reunirá con el ministro de defensa de cara a las elecciones presidenciales y del congreso el año entrante.

Afirmó que por fortuna las elecciones en Putumayo hubo tranquilidad durante las elecciones atípicas, sin embargo, dijo que deben estar al tanto de la seguridad por eso sostendrá la reunión con el ministro de defensa para promover rápidamente una comisión de garantías electorales exclusivamente enfocado a esta problemática.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La exministra de salud Carolina Corcho dijo que el frente amplio, el progresismo y el pacto histórico deben ir a una consulta popular en las elecciones para el congreso para definir el candidato o candidata a la presidencia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La escasez de medicamentos en Colombia es una crisis que requiere atención inmediata, en el Quindío por ejemplo en lo que va del año 2025 son 16.000 los medicamentos pendientes por entregar a los usuarios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde el principal hospital del Quindío advierten que la Nueva EPS no ha realizado el giro directo lo que pone en riesgo el óptimo servicio

La gerente del Hospital San Juan de Dios de Armenia, Diana Carolina Castaño informó que la situación por deudas de EPS cada vez es más crítica. Puntualmente sobre la situación la Nueva EPS, explicó que no ha realizado el giro directo que es de 5 mil millones de pesos mensuales.

La gerente reconoció que las mesas establecidas para conciliar la situación parecen un saludo a la bandera porque no hay solución efectiva a la crisis.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Cerca de $1.000 millones invertirá la alcaldía de Armenia, este 2025, en los parques de Armenia, entre ellos La Constitución, Valencia, Uribe, Granada y el Santander

Además, invertirán 500 millones de pesos, en la carrera 14, en Cielo Abiertos, entre el parque Sucre y la Plaza de Bolívar. Ya en los parques, se intervendrán las rejillas, sumideros y el espacio público en general”, indicó la secretaria de Infraestructura Claudia Arenas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia fue inaugurada una nueva sede de la Registraduría que beneficiará a la zona occidente

En el centro de desarrollo comunitario del San José de la ciudad funcionará la Registraduría auxiliar II donde la comunidad de las zonas aledañas podrá acceder a los servicios que brinda la entidad como es el de reclamar documentos de identidad.

El registrador nacional Hernán Penagos, se mostró complacido por la iniciativa y destacó que las instalaciones de la nueva sede son apropiadas y acordes para brindar los mejores servicios.

Advirtió que cerca de un millón de colombianos no tienen registro civil, tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía en especial en La Guajira, en la Sierra Nevada de Santa Marta por lo que no aparecen en el censo poblacional y electora prácticamente no tienen derechos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la oficina de Pasaportes del Quindío informa que, por directriz de la Cancillería colombiana, aquellas personas que al tramitar el pasaporte sean susceptibles de beneficiarse con exenciones en su pago, tendrán que esperar al estudio de la documentación por parte del ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá.

Johan Sebastián Cañón Sosa, secretario Administrativo, explicó la medida tomada por el Gobierno nacional: “Estas exenciones fueron reguladas hasta el año pasado, aunque estaban establecidas desde antes. Desde el Gobierno del Quindío veníamos aplicándolas, pero esta semana recibimos el comunicado en el que nos informan que las exenciones ya no van a ser tramitadas por nuestra oficina, sino que debemos enviarlas a Bogotá”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Integrantes del programa de Gerontología de la Universidad del Quindío se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Armenia, con el objetivo de articular acciones conjuntas que permitan avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas en la Política Pública de Envejecimiento y Vejez, adoptada mediante el Acuerdo Número 143 del 25 de julio de 2019, denominada “Armenia, Ciudad Madura” 2019-2029.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Una destacada actuación cumplieron los siete atletas que, por el departamento del Quindío, participaron en el campeonato nacional interclubes y de municipios realizado en Bogotá del 14 al 16 de marzo,

Dos medallas de oro, una de plata y una de bronce fue el botín logrado por los atletas del departamento donde se destacó en los 800 metros Miguel Antonio Cifuentes Trujillo quien es el actual campeón nacional de los 800 metros, María Fernanda Montoya Marín, fue la campeona de los 5.000 metros, Manuel Fernando Henao Jiménez, medalla de bronce y Yeimi Tatiana Echeverry plata en la rama femenina.

De otro lado, el Deportes Quindío jugará de visitante hoy a las 3:30 de la tarde en el estadio Pascual Guerrero de Cali frente a Atlético de Cali por la séptima fecha del Torneo Dimayor de la B, el partido será a puerta cerrada.