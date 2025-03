Leonel Álvarez habría solicitado delantero con pasado en Selección Colombia para el Bucaramanga

Leonel Alvarez (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Luego del paupérrimo arranque de Liga que tuvo Atlético Bucaramanga, donde el equipo logró su primera victoria hasta en la fecha 8 ante las Águilas Doradas, el equipo ‘Bumangués’ sigue en el proceso de contratar al entrenador Leonel Álvarez, según se informó en el Vbar, para dirigir al equipo. Según esta misma información, en horas se hará oficial.

El antioqueño, con pasado en Independiente Medellín y en Emelec, sería el elegido para sustituir al director técnico paraguayo, Gustavo Florentín, de cara al inicio de la fase de grupos del torneo internacional más importante a nivel continental, la Copa Libertadores.

Su pedido antes de llegar al Bucaramanga

Recientemente, se supo que el club colombiano estaría analizando el fichaje de Adrián Ramos, volvería a la acción. Y es que de acuerdo al Vbar de Caracol Radio, el delantero es una opción real para ser nuevo jugador de la escuadra leoparda.

De acuerdo a la información relacionada, Leonel Álvarez, quien sería oficializado como el nuevo técnico del club en las próximas horas, habría solicitado al futbolista para tener más opciones en ataque.

En caso de concretarse la operación, Adrián Ramos jugaría la Copa Libertadores, torneo que no disputa desde 2021 cuando aún vestía la camiseta del América de Cali.

🚨El primer nombre que pidió Leonel Álvarez para el Bucaramanga es Adrián Ramos



📻#ElVbarCaracol pic.twitter.com/NcljRIRl94 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) March 17, 2025

¿Ramos está retirado?

Recordemos que el experimentado delantero no se ha retirado y el jueves 16 de enero del presente año, durante la gala de las Estrellas Águila, Adrián Ramos aclaró que su mensaje fue malinterpretado y confirmó que no tiene intenciones de retirarse del fútbol profesional. “La gente malinterpretó el mensaje. Cerramos un vínculo con América, pero queremos seguir jugando. Desafortunadamente, no se cerró como queríamos. Todos saben lo que significa América para mí, pero es parte del fútbol, lo aceptamos y hay que seguir”, aseguró el delantero.

Ramos también dejó claro que se encuentra en óptimas condiciones físicas y motivado para continuar con su carrera: “Estamos bien físicamente y tenemos muchas ganas. Queremos seguir en competencia”, afirmó.