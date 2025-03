Hay división en el sindicato de maestros de Caldas frente a marchas a favor del Gobierno

Manizales

El sindicato de Educadores de Caldas tiene dos visiones sobre las marchas del día de mañana una de ellas es la de no participar y esa opción la encabeza Víctor Acosta, quien dice que si bien la reforma laboral en algunas cosas es positiva no es conveniente en otros aspectos. Además, cuestionó que FECODE acompañe este tipo de actividades y no declare un paro indefinido por el tema del nuevo modelo en salud.

“ Nosotros respaldamos algunos asuntos de la reforma laboral, otros no tanto, criticamos que hayan sacado muchos de los artículos que se acordaron inicialmente con las centrales obreras, pero además a eso le sumaron el tema de la reforma a la salud, sobre la cual tenemos serias discrepancias por lo que está pasando en el magisterio en el departamento” , dijo Acosta.

Por su parte Héctor Rubio actual fiscal de EDUCAL informó que el sindicato otorgó un permiso de media jornada para los docentes que quieran participar de la marcha y manifestó que el sindicato debe respaldar las reformas sociales del Gobierno.

“Enviamos una circular que manifiesta que vamos a trabajar media jornada por las manifestaciones a favor de las reformas del Gobierno. Nosotros un sector importante del sindicato si apoyamos esta actividad que busca respaldar los derechos de los trabajadores”; comentó Rubio.

¿Qué pasará con los estudiantes?

Frente a la marcha de los docentes surgen varias inquietudes una de ellas es si hay clases o no. El secretario Andrés Betancourt explicó que si bien el alcalde no se acogió al día cívico en materia de educación hay que respetar la decisión de los maestros , es por esto que se está reuniendo con todos los rectores para informar si hay media jornada, no hay clase o si hay normalidad académica

