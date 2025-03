Familiares del padre de la alcaldesa de Sardinata reclaman su libertad

Cúcuta

Desesperados, angustiados, tristes y temerosos de su integridad así se declaran los familiares de la alcaldesa de Sardinata Diomara Montañez, ante el secuestro de su padre Jesús Montañez, desde el pasado viernes en el área rural de ese municipio.

El progenitor de la funcionaria fue abordado por desconocidos cuando se dirigía a una finca en la vereda El Líbano, ubicada a diez minutos del casco urbano, en la zona de acceso a la región del Catatumbo.

El hermano de la víctima Néstor Montañez dijo a Caracol Radio que “necesitamos tenerlo en la casa, que nos digan donde esta y vamos por el, quien lo tiene. Las personas que tienen a mi hermano que por favor no lo devuelvan, que le devuelvan la vida. Esperamos que los secuestradores entiendan el mensaje”.

“Que no lo entreguen sano como se lo llevaron, estamos a la deriva. no sabemos nada y cada minuto que pasa solo queremos reclamar su libertad. Acá todos saben como es la situación de la familia, no entendemos por que se lo llevaron” dijo su hermano.

El municipio se ha unido en una sola voz para pedir la libertad del señor Montañez, quien es muy querido en la región y víctima de uno de los delitos que ha ido en aumento en el departamento como lo es el secuestro.