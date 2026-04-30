Balacera en el centro de Cúcuta deja un capturado y un herido. / Foto: Noticias Cúcuta 75.

Cúcuta.

Un intercambio de disparos se registró en inmediaciones del parque Santander, frente a la Alcaldía de Cúcuta, generando momentos de tensión entre ciudadanos que se encontraban en el sector.

Según información preliminar, el hecho se produjo cuando un hombre con esquema de protección de la Fiscalía, al parecer testigo dentro de un caso de homicidio, fue abordado por dos sujetos que presuntamente pretendían atentar contra su vida.

En el lugar se encontraban integrantes del Gaula, quienes reaccionaron de manera inmediata, dando paso a un intercambio de disparos.

Durante la acción, uno de los presuntos atacantes habría resultado herido.

En medio de la reacción de las autoridades, uno de los señalados agresores fue capturado, mientras que el otro -quien habría resultado herido- logró huir del sitio, por lo que se mantiene un operativo de búsqueda en la zona.

El testigo protegido resultó ileso.

Las autoridades adelantan la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de información que permita esclarecer lo ocurrido e identificar plenamente a los responsables.