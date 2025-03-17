“EE.UU. quiere enviar un mensaje fuerte con la descertificación en lucha antidrogas”: Kevin Whitaker

En diálogo con La W, Kevin Whitaker, quien fue embajador de Estados Unidos en Colombia entre 2014 y 2019, se pronunció acerca de la posibilidad de que Washington descertifique a Colombia como socio en la lucha contra las drogas.

Esta medida, que está siendo contemplada por el Gobierno del presidente Donald Trump, podría restringir millones de dólares en ayuda militar estadounidense y representar un duro golpe para la reputación del país.

Sobre qué alternativa tendría Colombia para salvarse de la descertificación, Whitaker aseguró que esta decisión depende de distintos aspectos del comportamiento y las acciones del Gobierno.

“En el caso de Colombia, la interdicción y la extradición van muy bien (…) en la erradicación, obviamente los resultados no son los deseados. Si hubiera una manera de mejorar esas cifras, eso probablemente ayudaría”, expuso el exembajador.

Frente al alto número de incautaciones, que son el reflejo de mayor ingreso de droga a los Estados Unidos y el alto número de hectáreas cultivadas, Whitaker corroboró: “Hay más incautaciones, pero también hay mucha más coca (…) no es para menospreciar los esfuerzos de las fuerzas colombianas, obviamente están intentando enfrentar esta ola”.

Otro aspecto que el exdiplomático mencionó en este fenómeno es el hecho de que el mercado de cocaína en Estados Unidos esté saturado, por lo que gran mayoría de esa cocaína nueva se va hacia Europa y otros países: “Paradójicamente, se importa menos (cocaína) a los Estados Unidos”.

Whitaker también confirmó que se está recortando ayuda a “todos los países, por muchas razones”, por lo que han sido impactados muchos programas que han estado en acción por muchos años.

“En esa condición, un país como Colombia, que obviamente tiene muchos amigos acá y con el que tenemos una larga historia de cooperación, es importante (…) pero en el clima actual, donde se está recortando a todos, será muy difícil evitar eso”, reconoció.

El exfuncionario también estuvo de acuerdo en que una descertificación podría resultar contraproducente para los intereses de los Estados Unidos, debido a que podría desmotivar lo que está funcionando bien y no resolvería el problema de lo que está funcionando mal en la lucha contra el narcotráfico.

“Desde mi punto de vista como exembajador, como una persona que conoce y quiere a Colombia, estoy de acuerdo con eso. El objetivo de (una descertificación) es mandar una señal fuerte, eso le gusta a la administración Trump (…) una descertificación es frontal e inescapable”, advirtió.

