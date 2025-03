Avanged Sevenfold por primera vez en Concierto en Bogotá

La legendaria banda de metal contemporáneo Avanged Sevenfold celebrará 25 años de sonidos estridentes, metalcore y pogo puro el próximo 8 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá. Este es un llamado a todos los deathbats de Colombia para vivir, junto, el sueño de Avenged Sevenfold en vivo.

Hasta la fecha, Avenged Sevenfold ha vendido más de 12 millones de álbumes en todo el mundo, logrando dos álbumes consecutivos en el puesto No. 1 en la lista de los 200 mejores álbumes de Billboard (Nightmare en 2010 y Hail To The King en 2013). Han acumulado más de mil millones de vistas de videos y reproducciones en Spotify, junto con múltiples sencillos en el puesto No. 1 en la radio de rock.

Conocidos por sus espectaculares presentaciones en vivo, A7X ha agotado estadios, ha sido cabeza de cartel en los festivales más prestigiosos del mundo y ha liderado constantemente el camino en avances tecnológicos, hitos culturales e innovación en la interacción con los fans.

La banda—compuesta por M. Shadows, Synyster Gates, Zacky Vengeance, Johnny Christ y Brooks Wackerman—está actualmente de gira en apoyo de su más reciente álbum, Life Is But A Dream....

La preventa para los clientes del Banco Falabella se activará el miércoles 19 de marzo a las 2:00 p.m. y hasta el viernes 21 de marzo a la 1:59 a.m. cuando se habilitará las entradas para este encuentro histórico con Avenged Sevenfold en TuBoleta.com.