Activan plan para prevenir casos de fiebre amarilla en Cartagena: conozca puntos de vacunación

Cartagena

El Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, activó un plan de vigilancia con el objetivo de fortalecer el control y prevenir la transmisión de la fiebre amarilla en Cartagena. Se han establecido acciones como incentivar a la población a vacunarse, control sanitario de personas que llegan de manera terrestre, marítima o vía área, provenientes de regiones donde se han detectado casos de la enfermedad.

También se incluye la promoción y difusión de mensajes a través de medios de comunicación, análisis de suficiencia de capacidad instalada para dar respuesta a la emergencia y disponibilidad de camas ante cualquier eventualidad.

El director del Dadis, Rafael Navarro España, señaló que la activación del plan se dio en mesa de trabajo de los equipos de salud del organismo sanitario del Distrito en respuesta a la alerta regional emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) debido al incremento de casos de fiebre amarilla en varios países y a la reciente notificación de casos activos en Colombia, especialmente, de un brote en el departamento del Tolima.

Sobre la alerta nacional de fiebre amarilla que se presenta en Colombia, la líder del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Dadis, Edelia Pájaro, señaló que “nos encontramos en estado de emergencia por los casos reportados en Tolima, donde se han registrado casos con una alta letalidad”.

La vacuna contra la fiebre amarilla se administra de forma gratuita a niños y niñas a partir de los 18 meses, adultos hasta los 59 años, y viajeros. Sin embargo, está contraindicada para personas con algunas condiciones médicas específicas, por lo que es importante consultar previamente a los servicios de salud, o puntos de vacunación

En el caso de Cartagena este biológico se aplica en todos los puntos de vacunación de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS y la ESE Hospital Cartagena de Indias, además se cuenta para los viajeros internacionales que requieren el carnet con en los centros de salud San Vicente de Paul, ubicado en los barrios Escallón Villa, carrera 53 No 30D-06 y en Daniel Lemaitre en la calle 69 No 14-99 en el siguiente horario: lunes a Vienes, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Sábados: de 7:30 a.m. a 11:00 a.m.

Entre 2024 y 2025, según el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, se han notificado 43 casos de fiebre amarilla en Colombia, con una letalidad cercana al 50%. El 74% de los casos se han presentado en el departamento de Tolima, que completa cinco meses enfrentando un brote activo. Este departamento no presentaba antecedentes de la enfermedad y estaba clasificada como una región de bajo riesgo, según información de la cartera de salud.

Como respuesta efectiva para atender la fiebre amarilla la Organización Panamericana de la Salud, OPS recomienda integrar diversas estrategias que incluyan vacunación, manejo clínico, vigilancia epidemiológica, diagnóstico en laboratorio, control de vectores, monitoreo de epizootias y comunicación de riesgo.