“Mafia de los caza-vehículos”: Las sospechosas evasivas del juez de Guasca

El juez Promiscuo de Guasca, en Cundinamarca Felix Fajardo, es cuestionado porque, presuntamente, no hace cumplir las ordenes de sus homólogos de Bogotá, y estaría evitando que los dueños del parqueadero J&L entreguen los vehículos que custodian de manera ilegal.

La pareja víctima que exige respuestas de los jueces

Iván Sarmiento y Johana Fajardo, es una pareja de comerciantes en Bogotá a quienes, a finales de septiembre de 2024, policías de la Estación de la localidad de los Mártires, confiscaron su vehículo de manera ilegal, aparentemente, con documentos ficticios. Esos policías del cuadrante sabían que ese vehículo tenía una mora con el pago de las cuotas.

“¿Cómo la policía del cuadrante sabía que usted estaba en mora? No tengo ni idea, pienso yo que la financiera le suministró la información a la Policía, después de que me vengo a enterar cómo sucedieron las cosas realmente que fue una captura ilegal ¿Qué financiera? Finanzauto”.

Para sorpresa del conductor, los policías ya le tenían lista la grúa para llevarse su vehículo, lo que no sabían los afectados, era que su vehículo fue a parar al parqueadero J&L en Guasca, Cundinamarca.

“Cuando yo llego a la Estación (de Policía) ya hay un vehículo, una cama baja tipo grúa para inmovilizar mi vehículo, entonces se me hizo raro la forma en que tan rápido actúan, yo confiaba en que el vehículo se lo dirigían a Finanzauto pero con la sorpresa de que iba a ser transportado a Guasca, a un parqueadero llamado J&L, que con todo esto me entero que es un parqueadero totalmente irregular, sin permisos

¿Cómo se enteró que su vehículo fue a parar a Guasca? Fue un proceso largo, porque me tocó poner tutela a Finanzauto, a la Policía, al juzgado 24 para que me dieran respuesta, porque me quitan el carro un viernes, el lunes pagué la plata que debía a Finanzauto, pagué una cuota por adelantado y ellos me dicen que no tienen conocimiento de que el carro haya sido embargado, sí mandaron un oficio al juzgado, pero nunca salió una orden del juez, por lo tanto, era una captura ilegal (…) me dirijo al juzgado, me dicen que yo no tengo su carro, aquí no ha salido ninguna orden no le puedo devolver ningún carro”.

Las evasivas del juez de Guasca

Cuando se dieron cuenta que su vehículo fue a parar a un parqueadero en Guasca, Cundinamarca, arrancaron una batalla judicial. El juzgado 24 Civil de Bogotá ordenó la devolución del carro porque fue confiscado de manera ilegal, y por ello ese juzgado exigió explicaciones a la SIJIN Bogotá. Además, comisionó al juez de Guasca, Félix Fajardo, para que iniciara una diligencia de entrega, pero dicha orden que fue emitida desde noviembre, no se ha cumplido. Así lo cuenta la señora Johana Fajardo.

“Cuando llega al juzgado de Guasca, sacan un auto que dice: el juzgado de Guasca se dispuso abstenerse de la diligencia de fijar la fecha de la entrega porque no existe un juez civil municipal

¿El juez de Guasca no cumplió la orden de Bogotá? Lo devolvieron al juzgado 24 Civil de Bogotá, y en ese vaivén estamos, entonces siguen corriendo los días, siempre que llamaos al juzgado 24 nos dicen que están al despacho, pero nunca nos dan una fecha exacta, muchas veces no contestan, entonces estamos en este martirio, han sido seis meses de incertidumbre total, nuestra economía, dependemos del económicamente del carro, no saber las condiciones en las que está el carro a la intemperie, fuimos al parqueadero se ve que está al sol y la lluvia”.

En el caso de la señora Johanna y su esposo Iván, el parqueadero les advirtió que la tarifa por día es de $61 mil pesos, a la fecha les está exigiendo que paguen una deuda cercana a los $11 millones, pese a que un juez ordenó que no deberían pagar nada por tratarse de una incautación ilegal.

El otro caso que salpica al juez de Guasca.

Se trata de otro comerciante a quien policías le confiscaron el vehículo entrando a Bogotá por la calle 80, bajo el mismo modus operandi.

Policías con documentos ficticios, confiscaron el vehículo, en documentos lo hacen parecer que el conductor se fue de manera voluntaria a entregarlo en el parqueadero J&L, situación que no es cierta.

Resulta que un juzgado de Bogotá le ordenó al juez de Guasca que comisione para que se le entregue el vehículo al afectado, pero tampoco cumplió dicha orden.

Caracol Radio buscó al juez Promiscuo de Guasca, al momento no hay una respuesta.