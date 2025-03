Empresario demandaría a Daniel Muñoz por su fichaje al Crystal Palace: “No nos han pagado nada”

Daniel Muñoz sigue siendo una de las figuras de la Selección Colombia. El lateral colombiano deslumbró en el Águilas Doradas y Atlético Nacional antes de partir al fútbol de élite.

Su primer desafío lo afrontó en el Genk de Bélgica y después partiría a la liga inglesa, para unirse al Crystal Palace. En ese entonces, el timonel era Roy Hodgson y en la actualidad está bajo las órdenes del técnico australiano Oliver Glasner.

Reciente, después del fichaje de Muñoz, se generó una controversia. Pues Rubén Darío habría notificado, había irregularidades en el costo del fichaje del defensa de la ‘tricolor’.

Esto mencionó el representante en el Vbar

“La situación es muy simple, lleva mucho tiempo, y tomamos una decisión radical en este momento, podría decirlo, porque hemos esperado una respuesta del jugador y de Juan Pablo Ángel, su representante, y que fue la persona que manejó los dineros”.

¿Cómo empezó todo?: “Juan Pablo Ángel no la posibilidad de venir a la Premier, eso lo teníamos nosotros, ya que yo me comuniqué el ocho de enero del año pasado, cuando Daniel Muñoz estaba en el Genk en Bélgica, y le manifesté del interés del Crystal Palace, y pues, que me confirmara que él no tenía una oferta del equipo, y que nos dijera cuál era la cláusula de restricción, y pues él me dijo que eran cinco millones de euros, y que él le interesaba venir, y empezamos las negociaciones, y hasta que logramos que él llegara aquí, el veintinueve de enero, exactamente, cuando ya él llegó y terminó todos los exámenes médicos, firmaron, y esperábamos que nos dieran la parte de la comisión”.

Cómo se fue dando el proceso: “Ángel se enfrentó al club y fue el que manejó todo, y hasta este momento no nos han pagado, y no hemos visto nada positivo, ni una respuesta de ellos, porque como yo le dije a Daniel Muñoz, el contrato de Juan Pablo Ángel, de representación con él, es por el salario que va a ganar el jugador, y lógicamente él tiene que estar envuelto en el negocio, pero las comisiones de los clubes no le pueden pertenecer a él”.

Su comunicación con el lateral: “nosotros en noviembre intentamos hablar con ellos antes de iniciar un proceso legal en Colombia contra Daniel Muñoz y Juan Pablo Ángel y no nos dieron respuesta, pues se le mandan cartas a los abogados y nunca respondieron”.

También señaló: “En Inglaterra la ley cambia un poco porque no puedo demandar directamente a Juan Pablo Ángel, yo nunca tuve contacto directo con él, pero sí al jugador, porque tengo las pruebas escritas, audios, todo donde podemos demostrar que fuimos nosotros los que buscamos la posibilidad de que llegara allá y le escribimos una carta el veinticinco de febrero de este año, los abogados le dieron dos semanas, le llevaron al club una carta avisándole de que esperábamos respuesta o si no comenzaríamos acciones legales”.

Además de lo anterior, añadió: “ya pasaron los catorce días que le dieron, como no han respondido, ya prácticamente tenemos que radicar la demanda y si no lo hay, pues iremos a la corte ya para proceder y el juzgado definirá quién tiene la razón”.