Consulta popular democrática para escoger el candidato presidencial de la izquierda: Carolina Corcho

Armenia

La exministra de salud Carolina Corcho dijo que el frente amplio, el progresismo y el pacto histórico deben ir a una consulta popular en las elecciones para el congreso para definir el candidato o candidata a la presidencia.

La Psicóloga y precandidata presidencial estuvo de visita en Armenia, donde participó en un foro en la universidad del Quindío y luego tuvo reuniones en Calarcá y Circasia el sábado 15 de marzo.

Sobre su precandidatura

Esto ha sido una solicitud que se me ha hecho en todo el país. Después de que inició esa ola de solicitudes, pues yo vengo de manera permanente al Quindío, de hecho, aquí me conocen bastante, vengo a conversar con los líderes y lideresas sociales del Quindío para mirar las perspectivas del pacto histórico y del frente amplio que es el proyecto político en el que yo me inscribo para tomar una decisión.

Consulta popular democrática

La exministra de salud Carolina Corcho puntualizó “Yo creo que necesariamente el frente amplio, que es esa gran coalición que no es solo la izquierda sino independiente, ciudadanos, movimientos sociales, toda esa gran coalición, la más amplia y grande del país, debe ir a una consulta popular democrática en el 2026, en el marco de las elecciones congresionales y que sea el pueblo colombiano y la ciudadanía con su voto, quien defina quién es el mejor o la mejor candidata para representar ese espectro político