¿Qué dijo la exministra de salud Carolina Corcho sobre consulta popular y marchas? aquí les contamos

Armenia

Desde Armenia, la exministra de salud Carolina Corcho, defendió la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro para defender las reformas sociales y además respaldó la marcha convocada para este martes.

La psiquiatra Carolina Corcho estuvo en Armenia participando del foro “charlas sanas para un país enfermo” en la universidad del Quindío donde habló entre otros temas de las reformas sociales del gobierno y la propuesta de la consulta popular.

Apoyar la movilización del martes 18 de marzo

Carolina Corcho expresó “nosotros estamos aspirando a que evidentemente haya una gran movilización el próximo 18 de marzo que disuade la clase política de este país.

La consulta popular

Lo segundo que hay que hacer es la consulta popular donde se hacen unas preguntas y evidentemente pues el Congreso de la República tiene que aprobar, ya veremos entonces qué va a decir el Congreso de la República respecto a ese tema y llamar a la ciudadanía que delibere y eso implica una gran pedagogía de masas en todo el país sobre tema fundamental para la vida de los colombianos, porque el hecho de que usted ignore el tratamiento no quiere decir que desaparezca la enfermedad.

Va a seguir la enfermedad, en los problemas laborales, en los problemas de la salud, en algún momento el sistema va a tener que ser reformado. Si el sistema de salud, por ejemplo, no se reforma, no va a haber solución a la crisis acumulada de más de una década que tiene el sistema. Eso está absolutamente claro. Si no le hace este congreso, lo tiene que hacer el próximo. Pero para eso hay que cambiar ese congreso.

Hay que cambiar el congreso

Hay que cambiar el congreso en términos de si las mayorías de ese congreso van a representar unas élites a una oligarquía que no le ha interesado el pueblo colombiano o vamos a llevar al Congreso de la República a un colectivo de ciudadanos y ciudadanas estadistas que defiendan el interés general y el interés público.

¿Usted cree que hay desinformación de parte de la oposición frente a las reformas laboral y salud?

Completamente, sobre la reforma a la salud han dicho que la reforma a la salud supuestamente entregará la plata a los gobernadores y los alcaldes, eso no es verdad, por el contrario, hoy la clase política clientelista está agazapada en las juntas directivas de las EPS como lo hemos demostrado. Por el contrario, esos recursos van a llegar directamente a esa clínica y a sus hospitales.

Han dicho que vamos a estatizar el sistema de salud. Eso es falso. El 80% de la prestación de las clínicas son privadas, quienes han acabado las clínicas privadas son las EPS con el no pago y cuando se liquidan las dejan endeudadas y acumulan deudas de más de 25 5 billones de pesos.

Sobre el tema laboral han dicho cosas tan absurdas que es que la reforma laboral no resuelve el problema de informalidad. Es que ese no es el objetivo una reforma laboral, para usted resolver el problema de la informalidad tiene que hacer una política pública de reindustrialización que el gobierno también tiene.

La reforma laboral es una reforma pequeña de mínimos básicos de recuperar derechos que nos arrebataron entre otras cosas el señor Álvaro Uribe Vélez en el año 2002 con una ley de la República que simplemente que la gente le paguen sus horas extras, sus nocturnos después de las 7 de la noche, sus festivos, que las licencias de paternidad pasen de 2 a 4 semanas, la formalización de las madres comunitarias que cuidan más de un millón de niños y niñas en Colombia, el contrato laboral de las trabajadoras y las mujeres domésticas son los mínimos y ni siquiera eso aceptaron los ocho senadores y senadoras que ya archivaron prácticamente la reforma laboral.

La exministra de salud Carolina Corcho subrayó “por supuesto que sí, hay una invitación desde diversas organizaciones de la sociedad civil, del sindicalismo y nosotros estamos invitando a toda la ciudadanía hayan votado o no por el presidente Gustavo Petro. Porque es que todo el que trabaje después de las 7 de la noche le sirven esas horas extras.

No es cierto tampoco que se va a acabar el empleo, que es otra de las mentiras que ha hecho la oposición, cuando ellos arrebataron esos derechos, el argumento es que iban a crear más empleos, que muestren los empleos que crearon desde ese año hasta hoy. No es verdad tampoco. Entonces, en ese sentido la invitación es este 18 de marzo a toda la ciudadanía, las movilizaciones en defensa de la reforma laboral y la reforma a la salud.