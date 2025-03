Niño de cinco años la nueva victima por dengue en el Huila.

Neiva

El hecho fue confirmado por el secretario de salud del huila cesar roa, al dar cuenta de los 1.730 casos que se registran en la actualidad en la región, por contagio del virus que transporta el mosquito anofeles.

El menor quien fue atendido en el hospital universitario en Neiva, sufrió una encefalitis cuando presentó dengue grave, en l actualidad hay en el huila 30 casos de gravedad con la enfermedad.

“Eso es muy doloroso muy doloroso, porque el dengue es una enfermedad prevenible el dengue se puede controlar”, expresó el galeno encargado de la administración de la salud en el Huila, quien recordó que en el Huila en el año 2024se presentaron 19 fallecimientos por el virus.

“Es el momento en que todos, todos tomemos conciencia tenemos que movilizarnos sobre esta enfermedad tenemos que hacer no puede ser que hoy todavía la gente con las albercas no tenga ese control de lavar las albercas de cepillarlas bordes de las albercas las paredes de las albercas eso lo hemos dicho no sé cuántas veces y todavía la gente es reacia a al control y bueno eh cuando no hacemos lo que se debe hacer pues suceden estos hechos muy lamentables”. Dijo Roa.

El instituto nacional de salud revisa otro caso de fallecimiento en el Huila y se espera la confirmación o no si se presentó a causa de esta enfermedad.