Firmantes de paz de las exFarc cuentan de nuevo con abogados para atender los llamados de la JEP

Bogotá

Luego de que Caracol Radio revelara que los 7.667 excombatientes de las antiguas Farc que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz se habían quedado sin representación legal por cuenta de unos problemas con el nuevo convenio firmado entre la Secretaría Ejecutiva de la JEP y la Fundación Panamericana para el Desarrollo, estos se pudieron resolver.

#ATENCIÓN @CaracolRadio conoció que los firmantes de paz se quedaron sin abogados. Según explican esto se debe a decisiones de la secretaría ejecutiva de la @JEP_Colombia que no renovó un convenio para que el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa siguiera funcionando. Ningún… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 11, 2025

Luego de cuatro días en los que sí a un exFarc lo llamaban a alguna audiencia en la JEP no pudiera cumplir porque no tenía un abogado garantizado a través del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa, porque según explicaban el nuevo convenio no brindaba todas las garantías para la seguridad y protección para los defensores de los firmantes de paz, fue necesario convocar a una reunión de alto nivel que contó con la participación de la Misión de Verificación de la ONU para poder abordar el tema y darle solución.

#ATENCIÓN La Fundación Panamericana para el Desarrollo es la entidad con la que la Secretaría Ejecutiva de la @JEP_Colombia suscribió un convenio para garantizar que los 7.667 firmantes de paz que comparecen ante la JEP cuenten con un abogado.



Pero ese cambio ha generado… pic.twitter.com/XZyZwJKb0j — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 12, 2025

Es así como la Secretaría Ejecutiva de la JEP y la Fundación Panamericana para el Desarrollo subsanaron los problemas con el convenio y garantizan el funcionamiento completo del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa con todas las garantías con las que venían contando, con lo cual se le da continuidad tanto del trabajo legal como del acompañamiento en territorio a los firmantes del Acuerdo Final de Paz. Además, responde a las observaciones y necesidades planteadas por los comparecientes, garantizando no solo su seguridad jurídica, sino también su tranquilidad. Para ello, integra enfoques diferenciales, territoriales y de género, en coherencia con el Sistema Restaurativo promovido por la JEP.

El equipo de profesionales vinculado a este convenio, vigente hasta el 15 de diciembre de 2025, está conformado por un grupo interdisciplinario que incluye abogados, psicólogos, analistas y asesores, entre otros expertos. Su labor se centra en fortalecer el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, garantizando que los comparecientes cuenten con una defensa técnica adecuada y el acompañamiento necesario para ejercer su derecho al debido proceso.