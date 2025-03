Arquero del Arsenal, Alexei Rojas, sobre representar a Colombia: “Es de los mejores sentimientos”

El futbolista de 19 años nació el 28 de septiembre de 2005 en Basildon, Inglaterra, y es descendiente ruso y colombiano por sus padres.

El joven arquero ya fue internacional sub-20 por Colombia desde el 2022. Cabe recalcar que se decidió usar la amarilla, azul y rojo, luego de también haber sido seleccionado por Inglaterra y Rusia anteriormente.

Por eso mismo, el guardavallas contó detalles de su carrera en Caracol Radio. Tales como su sentimiento hacia la Selección Colombia y de su proceso en el Arsenal de Inglaterra.

¿Cuál es ese sentido colombiano para usted teniendo influencias de culturas tan diferentes?: “Bueno, yo siempre me he sentido colombiano, desde niño hemos tenido esa cultura colombiana en la casa, por la música, por la comida, por la forma de ser, y también siempre manejamos el idioma español, mi papá solo me habla español, el idioma común entre los cuatro es ese, y también tuve la oportunidad de viajar mucho a Colombia”, además también agregó: “para mí es uno de los mejores sentimientos como persona, salir al campo y cantar el himno nacional delante de nuestra gente, entonces yo tengo mucho amor por este país y por todo lo que lo representa”.

¿Cómo fue llegarle al Arsenal?: “Bueno, yo tenía trece años cuando llegué por primera vez, y antes de eso yo estaba jugando en escuelas locales, y me vio un cazatalentos del Arsenal. Entonces, ellos me invitaron a una prueba a los trece años y estuve ahí cinco semanas, y después de eso ya me firmaron”.

Su proceso en el equipo de Londres: “Desde los dieciséis años llevo aquí en el Arsenal y esta temporada he estado con el primer equipo, con la profesional, entonces estoy aprendiendo mucho con ellos, viajando a los partidos con el grupo y tengo la oportunidad de aprender y desarrollarme como persona y como profesional en uno de los mejores ambientes futbolísticos del mundo, en uno de los mejores clubes del mundo, y en la mejor liga del mundo que es la Premier League”.

¿Cuál es tu puesto en este momento en el nivel de los arqueros?: “Bueno, primero que todo, soy el cuarto arquero y también a veces soy el tercero. Entonces, eso va cambiando dependiendo de la situación del partido y las competencias que tenemos por delante de nosotros. De igual forma, yo estoy ahí con ellos todos los días, entrenando”.

¿Usted qué se hizo futbolísticamente desde muy niño en Inglaterra cuando viene a entrenar con la Selección Colombia?: “La diferencia más grande entre el fútbol europeo y el fútbol latinoamericano es que acá hay mucho más detalle táctico. Es un juego, digamos, más estructurado. Mientras en Latinoamérica es un juego más libre, más dinámico, donde cada jugador tiene más libertad para moverse y hacer lo que él sienta en el momento en el campo”.

¿Hincha de algún equipo en Colombia?: “Sí, no tanto porque no tengo la oportunidad de seguir mucho al fútbol colombiano por los horarios, pero me gusta Santa Fe, mi papá es hincha de ese equipo y también como yo soy jugador del Arsenal tenemos los mismos colores”.

¿Cómo ven esa doble confrontación frente al que pareciera invencible en ese torneo en Real Madrid?: “Yo estoy en esa lista de jugadores que pueden ser convocados a un partido de Champions y va a ser un partido interesante jugar contra Real Madrid, uno de los clubes más grandes del mundo que en este momento está pasando por una temporada buena y tiene jugadores buenos, sabemos que no va a ser un partido fácil más al mismo tiempo nosotros tenemos muchas habilidades muy positivas y tenemos con qué poder ganarles”.