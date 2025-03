Trump dice que la pena de muerte puede reducir el narcotráfico cerca del 100%

El presidente estadounidense señaló que “donde hay pena de muerte, no hay drogas, pero no sé si este país esté listo para ello”. (foto: Caracol Radio / Getty)

Durante una intervención ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump habló sobre la lucha contra la llegada de drogas al país y la presencia de miembros de grupos narcotraficantes en Estados Unidos.

Trump señaló que los grupos narcotraficantes se han organizado a un nivel casi empresarial, “algunos de estos grupos se mueven y se organizan casi como una compañía y en algunos casos incluso se mueven mucho mejor”.

La pena de muerte

Trump señaló que se han reportado mejorías en la lucha contra el narcotráfico, dado que tienen una reducción del 18% de presencia de venta de drogas pero agregó que si se quiere acabar con el narcotráfico al 100% es necesario implementar la pena de muerte.

“Si se quiere reducir la cifra casi al 100%, es con la pena de muerte. Creo que quizá Estados Unidos no esté preparado para eso. China tiene la pena de muerte. Singapur tiene la pena de muerte, muchos lugares tienen la pena de muerte y no hay drogas. No sé si este país está listo para ello, pero siempre es una opción”, dijo el mandatario.

Restauración de la pena de muerte

Entre los argumentos que tiene Donald Trump para retomar la pena de muerte está que la considera como una “herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra los ciudadanos estadounidenses”.

En su orden ejecutiva para restablecer la pena de muerte, Trump indica que “durante demasiado tiempo, políticos y jueces que se oponen a la pena capital han desafiado y subvertido las leyes de nuestro país. A cada paso, buscan frustrar la ejecución de las penas capitales impuestas legalmente y optan por imponer sus creencias personales en lugar de la ley”.

Rechazo extranjero

El gobierno suizo se pronunció ante los llamados de Trump y aseguró que se comunicó con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para expresar su profunda preocupación por la búsqueda del mandatario estadounidense de restablecer la pena de muerte.

“La pena de muerte es contraria a los derechos humanos”, declaró Tim Enderlin, jefe de la División de Paz y Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo, ante el consejo. Señaló que no había pruebas que demostraran que la pena de muerte tuviera un efecto disuasorio contra la delincuencia, en comparación con penas de prisión más largas.