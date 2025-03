Tribunal de Cundinamarca suspendió resolución del MinAmbiente para ordenamiento de la Sabana y Bogotá

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, accedió a las pretensiones de la Empresa de Acueducto de Bogotá y suspendió el trámite de expedición de la resolución mediante la cual el Ministerio de Ambiente pretendía establecer lineamientos ambientales en el ordenamiento de la Sabana y Bogotá.

Con esta decisión la cartera de Ambiente deberá reiniciar el proceso teniendo en cuenta a la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, la alcaldía de Bogotá y a la Gobernación de del departamento.

El acueducto de la ciudad había explicado que piden estas medidas cautelares hasta tanto sus disposiciones, anexos, documentos técnicos de soporte y mapas, sean discutidos, evaluados y aprobados por parte del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – CECH.

¿Que decían el alcalde de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca sobre la resolución?

El mandatario de los bogotanos, Carlos Fernando Galán pidió al Gobierno Nacional retirar la resolución y construir conjuntamente un documento que respete la autonomía territorial. “Coordinar es distinto a imponer, y lo que están haciendo ahora es imponer”, enfatizó.

El alcalde también manifestó su preocupación sobre la falta de claridad en la aplicación de los nuevos lineamientos a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Según el texto de la resolución, los nuevos lineamientos serán determinantes para la formulación y modificación de los POT.

Por su parte, en entrevista para 6AM, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, reconoció que “el proyecto persigue un propósito noble y necesario”, sin embargo, aseguró que muchas obras de infraestructura vial, energética, de servicios públicos y residenciales, se verían afectadas por la exigencia de nuevos requisitos ambientales. Panorama que retrasa considerablemente el desarrollo ocupacional del departamento“.

La postura de la exministra de Ambiente, Susana Muhamad

Susana Muhamad, exministra de Ambiente, exsecretaria de Ambiente de Bogotá y exconcejal de Bogotá, explicó que la resolución no frena proyectos, “se están generando determinantes ambientales para el ordenamiento territorial de 39 municipios que se aplicará cuando haya modificaciones de los POT, reformulación o nuevos POT. Lo que esté aprobado hoy bajo un POT, sigue rigiendo”. Detalló que, en términos de uso del suelo, no hay implicaciones, aplica para modificaciones o nuevos POT hacia adelante, “segundo punto, tendríamos que mirar dónde están las consecuencias de mayor impacto de la resolución y eso tiene que ver con suelo rural”. Bajo ese aspecto rural, dijo que se busca que no se habilite para urbanización porque se considera que suelo de expansión y no urbanizado en lo urbano tiene capacidad para atender crecimiento poblacional de la sabana.

De otro lado, dijo que el suelo de especial importancia para la Sabana es importante ante la integridad baja y muy baja en lo ecosistémico, “se busca que lo que queda lo protejamos especialmente alrededor del agua, con especial énfasis en humedales y conectividad ecológica”.