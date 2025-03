José Pékerman y la similitud que llevó entre Juan Fernando Quintero y Lionel Messi: esto reveló

Juan Fernando Quintero se convirtió en el estelar fichaje del fútbol colombiano para la temporada 2025. El creativo antioqueño abandonó Racing por cuestiones netamente personales y regresó al país para vestir los colores del América de Cali.

Aunque su debut con el cuadro vallecaucano tardó en llegar, ha valido la pena. De su mano, se logró el primer objetivo de meterse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Ahora, la idea es centrar todos los esfuerzos en la Liga 2025-I.

Pékerman y su admiración por Juanfer

En medio del momento que vive Juan Fernando Quintero, desde Argentina lo recordó José Néstor Pékerman, el entrenador que lo llevó a la selección nacional y lo puso en el mapa del fútbol mundial.

Según comentó el argentino en TyC Sports, a Quintero lo conoció cuando tenía 19 años y sumaba minutos en Atlético Nacional: “Los técnicos nos rotábamos para ir a ver distintas canchas, pero si yo sabía que él estaba ahí, me iba a verlo. Jugaba nada más que 15 minutos. Ya me había entusiasmado porque en Colombia los ‘10′ todavía siguen, están“.

Tal fue la impresión para Pékerman, que de cara a la fecha FIFA de marzo del 2012 decidió empezar a convocarlo con el objetivo de que se fuese “adaptando a lo que es la Selección”. “Le dije: ‘Me entusiasma porque te he visto jugar, me entusiasma. Te convoqué para que te vayas adaptando a lo que es la Selección, aunque ahora no necesita en estas posiciones. Ahora te pido cosas importantes. Hay varios que tenés como ídolos, pero no quiero que pidas autógrafos, ni nada. Vos venís a ser igual que ellos’”.

Influyó con su presencia en el Sudamericano

A pesar de haber descrestado al entrenador de la selección nacional y despuntar por momentos en el torneo local, Juan Fernando Quintero no iba a ser tenido en cuenta por el seleccionador ‘Piscis’ Restrepo para el Sudamericano Sub-20 del 2013. Al enterase de la noticia, José Pékerman tomó cartas en el asunto.

“Faltaba un mes para jugar el Sudamericano, que se jugaba en Mendoza. Me extrañaba no verlo en esa Selección y me dijo: ‘Yo estuve, profe, pero hace 20 días me sacaron’. Le pregunté qué había pasado, si algún problema de indisciplina y me dijo que no”, empezó diciendo.

Y complementó al respecto: “Estuve en muchos torneos Sudamericanos y no quería interferir con el trabajo de las selecciones juveniles, entonces le pedí el teléfono del entrenador (Piscis) para llamarlo, hablar y ver si lo que decía era cierto. Hablé con él y me dijo: ‘La verdad, tengo los cupos cubiertos’. Lo entendí, pero llamé a Juanfer para decirle que iba al Sudamericano: ‘Vas a esperar la oportunidad cuando te toque, vas a demostrar que te ganarás el lugar. Si te toca jugar, tenés que demostrar a la gente del fútbol por qué estás en la Selección mayor’. Después fue nombrado el mejor jugador del campeonato y Colombia ganó por primera vez el título de campeón sudamericano”.

Trato especial con Juanfer, así como lo hizo con Messi

Finalmente, José Néstor Pékerman aceptó sentirse muy feliz cuando grandes futbolistas, del nivel de James Rodríguez, Juan Román Riquelme o Juan Fernando Quintero lo tildan de “papá”, debido a que eso deja en evidencia el aprendizaje que le han adquirido.

“Son mis debilidades, pero no caprichosamente. Con muchos de ellos tuve mucha lucha, ahí es donde uno tiene un poco de padre. Cuando James Rodríguez dice: ‘Mi papá’. Cuando Juanfer dice eso, cuando Román me dice casi lo mismo. Están tan acostumbrados a que les digan que son buenos, que no es fácil expresar algo así”, indicó.

Por otro lado, reveló que el manejo le dio Quintero en el Mundial de Brasil 2014 fue el mismo que le dio a Lionel Messi en Alemania 2006.

“La idea era hacer lo que pasó con Messi. A Juanfer le dije: ‘Tené paciencia’. En un partido parejo, pero que íbamos bien con Costa de Maril, lo pongo media hora y a los pocos minutos hace gol. A Juanfer no hay que tratar de entenderlo, hay que quererlo”, concluyó.