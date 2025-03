Concejo de Cúcuta pide al alcalde mejorar su gestión administrativa en la ciudad

Cúcuta

Luego de conocerse que el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, tan solo recibió un 35% de imagen favorable en el resultado de la encuesta de percepción “Cúcuta Cómo Vamos”, desde el concejo de la ciudad le piden al mandatario mejorar su gestión administrativa.

“Esto es un tema importantísimo que debe analizarse con todo el detenimiento. Esta encuesta la hizo Cifras y Conceptos y la hacen en todas las ciudades, el alcalde Jorge Acevedo se raja en gestión, solamente el 34,5% aprueban su gestión y el 65,5% la desaprueban. Esto es realmente grave porque solamente han transcurrido un año y unos meses del alcalde y los cucuteños no están satisfechos” dijo Leonardo Jácome, concejal de la ciudad.

Resaltó que “esta es una oportunidad para que el alcalde reflexione y ahora que pidió vacaciones para irse al exterior, pues que aproveche para que reflexione y ajuste su gabinete y deje de estar culpando a la oposición de su desacierto como alcalde. Yo creo que el 65,5% es una gran mayoría de la ciudad que no está de acuerdo cómo está llevando él, el municipio”.

🚨🚨 Con 16 votos a favor y uno en contra, el Concejo de Cúcuta aprobó el periodo vacacional del alcalde Jorge Acevedo, del 21 de marzo al 11 de abril. El mandatario saldrá del país.



Tres concejales estuvieron ausentes del recinto.



1090 AM 📻 pic.twitter.com/SM7fhtkbjr — Caracol Radio Cúcuta (@CaracolCucuta) March 14, 2025

Hizo además una fuerte crítica al periodo vacacional que solicitó Jorge Acevedo. Leonardo Jácome fue el único concejal que voto negativo ante la solicitud del mandatario de salir del país entre el 21 de marzo y el 11 de abril. Jácome asegura que voto negativo “porque yo considero que el alcalde siempre ha estado de vacaciones, él no ha estado tan atento de los temas del municipio, tanto así que en otra de las preguntas de Cúcuta Cómo Vamos decía ¿qué tan satisfecho está usted de la manera como se han invertido los servicios públicos?, solamente el 19% de los cucuteños están de acuerdo, el resto no y tienen toda la razón , porque se acabó de gastar un recurso el año pasado de más de un billón de pesos, se gastó 160 mil millones de pesos que le dejó Jairo Yáñez, se gastó otros recursos que habían de valorización y no ha habido una obra de impacto para la ciudad".