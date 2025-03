“Yo fui a Bogotá y Laura Sarabia no me atendió”: Alcalde de Cartagena y sus quejas con el Gobierno

Las extensas filas en Migración Colombia que deben padecer los turistas en el aeropuerto Rafael Núñez en Cartagena, motivaron al mandatario Dumek Turbay a solicitar un espacio en Bogotá, para conversar alrededor de esta problemática.

Según el alcalde, previa gestión, se desplazó hasta la capital para un encuentro con la Canciller Laura Sarabia, donde tenía como propósito plantearle algunas alternativas, para que haya más funcionarios realizando los trámites migratorios en la terminal de pasajeros. La reunión nunca se dio.

“Yo fui a Bogotá por una cita que le solicitamos a la canciller, a la doctora Sarabia, y lamentablemente no me atendieron; yo fui y la reunión no se pudo dar, la reunión estaba atrasada, y mejor me vine para Cartagena absolutamente derrotado. El espacio era para hablar de este tema entonces, más allá de lo que se pontifica en un consejo de ministros, lo que tiene que haber es un compromiso real y hablar con la verdad", declaró Turbay.

Entre tanto, cada fin de semana los visitantes deben esperar hasta tres horas, para hacer oficial su llegada al país, o en su defecto abandonarlo.