Víctimas advierten de presuntas inconsistencias en la entrega de ayudas en Cúcuta

Cúcuta

Víctimas del conflicto armado denuncian presuntas inconsistencias en la atención para la entrega de ayudas a las familias en el estadio General Santander.

Retrasos en la hora de atención anunciada, falta de comunicación con las familias y presuntos malos tratos de funcionarios son algunas de las quejas recurrentes en este punto.

“Hay muchas anomalías que últimamente causan malestar. No solamente sucede acá en el estadio, está sucediendo en los albergues, en los hoteles. El llamado es al alcalde Jorge Acevedo, que nosotros como defensores de Derechos Humanos hemos sido revictimizados, inclusive por los mismos funcionarios. Ayer hasta golpes hubo acá afuera del estadio, pero ya no están las -ías, ya no han vuelto a hacer presencia Procuraduría, Defensoría, Personería. Entonces hoy sí le queremos hacer este llamado, que ya miren también hacia las víctimas del Catatumbo, que haya una persona acá que tenga voz y voto para que las cosas se den” dijo a Caracol Radio Digna Rosa Ortega, representante de las víctimas en Cúcuta.

Algunas víctimas han tenido que salir de los lugares donde se están hospedando o faltar a sus trabajos para atender la citación de la administración para la entrega, lo cual por falta de orden se ha convertido en un dolor de cabeza.

“Le toca a uno pararse muy temprano para venir a hacer aquí una fila y pasan horas y no han atendido a nadie. Y están dando muy poquito en la cuestión de la alimentación, esto es preocupante. Le decimos al gobierno que se preocupe más por las víctimas, que sean más responsables. Se está viviendo esto y nadie se ha dado cuenta” dijo una de las víctimas del conflicto.

Así se encuentra a esta hora el estadio General Santander, donde nuevamente se aglomeran familias desplazadas del Catatumbo a la espera de recibir ayudas humanitarias.



1090 AM pic.twitter.com/6f7PZntLdv — Caracol Radio Cúcuta (@CaracolCucuta) March 13, 2025

Algunos no tienen con quién dejar a sus hijos, por lo que junto a ellos, a la intemperie y en medio de cientos de personas, deben esperar a ser atendidos.

“Los niños piden agua, piden cheetos, piden todo, pero ¿con quién los dejamos? O sea, estamos en un lado donde hay que trabajar, hay que dejar el trabajo, perder un día para que a veces nos den tan poquito, y a algunas personas les ha salido mal el mercado, en mal estado” dijo otra de las víctimas.

Los firmantes de paz también hacen parte de este grupo de personas que arriesgando su seguridad han salido de los albergues buscando una ayuda.

“Salí sin nada del Catatumbo, ahorita me encuentro acá haciendo una fila que supuestamente empieza a las seis de la mañana, a las siete, y pasadas las horas ni siquiera ha llegado ninguna entidad, nos sentimos olvidados. Personas mayores de 80, 50 años, y haciendo una fila acá por un mercado cuando no debería ser así. Le pedimos al Gobierno Nacional una mesa urgente acá en el Catatumbo para hablar con las víctimas del Catatumbo” puntualizó un firmante de paz desplazado.

Desorden, peleas, niños llorando, personas en condición de discapacidad en busca de un lugar para resguardarse del sol, mujeres desmayadas atendidas por la Defensa Civil y vendedores informales, es el panorama que se ve a las afueras del estadio General Santander durante estas jornadas de entrega de ayudas.