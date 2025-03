“Nosotros sentíamos temor”: hermana de sargento barranquillero asesinado en el Cauca

En el barrio El Bosque, de Barranquilla, lamentan el asesinato del sargento viceprimero Harold Paredes Mena, en medio de un atentado de las disidencias en el sur del departamento del Cauca.

Su familia está a la espera del cuerpo que arribará a la capital del Atlántico luego de mediodía.

Su hermana Rosiris Manotas Mena explicó cómo se enteró de la trágica noticia.

“Nosotros nos enteramos porque mi otro hermano me llama a decirme si Harold se había comunicado con nosotros. Entonces él me dice que a él lo llamaron, y le dijeron que Harold había caído en un atentado”, dijo la mujer, quien agregó que el sargento tenía cuatro meses de estar en el Cauca.

“Yo le decía que se cuidara. Jamás pensé que a mi hermano lo iban a mandar a ese peligro, nosotros sentíamos temor, pero yo me sentía aliviada por lo que él me decía que estaba en la oficina. Si él me hubiera dicho que estaba expuesto, le hubiese dicho para que pidiera la baja”, añadió.

“Yo quisiera saber y quiero que el Ejército me diga qué pasó con mi hermano”, finalizó Rosiris.

Atentado

Los uniformados escoltaban el transporte de un puente militar hacia el Cañón del Micay, cuando transitaban por la vereda La Esperanza del municipio de Balboa, se activó una carga explosiva y cinco militares murieron y otros 16 quedaron heridos.

Los uniformados asesinados fueron identificados como: sargento viceprimero Harold Alberto Paredes Mena; sargento segundo Yeison Antonio Angulo Mora y los soldados profesionales: Miguel Ángel Lamprea Herrera, Wilder Saraza Álvarez y Raúl García López.