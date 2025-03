La JEP le niega la entrada al exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’

Bogotá

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz negó el sometimiento del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’.

Quien fue el comandante del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia pretendía ingresar a la JEP como tercero civil, algo que fue negado por su rol como comandante paramilitar.

“Ante la Sala, el señor Carlos Mario Jiménez Naranjo no concretó cómo en su supuesta calidad de tercero o como parte de una organización de narcotráfico financió las AUC en el periodo comprendido entre los años 1990 y 1996 antes de formar parte de ese grupo armado ilegal, ni allegó pruebas que la acreditaran; no especificó en concreto cómo lo hizo, en qué montos si se trató de dinero, cómo lo entregó, ni si realizó otro tipo de contribuciones para la financiación o fortalecimiento del grupo armado ilegal de qué manera lo hizo, dónde, con quienes se contactó y, no aportó pruebas que soportaran su relato. Por el contrario, lo establecido en la justicia ordinaria no fue desvirtuado, en cuanto a que utilizó el “modelo paramilitar” como “una estrategia para aumentar su patrimonio y apuntalar el negocio del narcotráfico”31, actividad que el mismo reconoció “ejerció desde o alrededor del 17 de diciembre de 1997, hasta o alrededor del 25 de septiembre de 2007” 32, por lo cual fue condenado. En consecuencia, será rechazada la solicitud de sometimiento presentada por el señor Carlos Mario Jiménez Naranjo”. Señala la JEP en su decisión.

También fue negado su sometimiento con la misma figura que en un inicio fue aceptado el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, y es el de bisagra o punto de conexión entre los aparatos militar y paramilitar. La JEP aseguró que ante la decisión del Corte Constitucional quedó claro que esta justicia no tiene ninguna competencia con los paramilitares y solo pueden ser citados eventualmente como testigos.

Recordemos que en diciembre Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’ había presentado una solicitud donde desistía de su intención de ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz.