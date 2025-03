En junio Brothers in Band presenta en Bogotá su tributo a Dair Streits

bROTHERS iN bAND se presentará el 15 de junio en Bogotá con "The Very Best of dIRE sTRAITS" / Foto bROTHERS iN bAND

Dire Straits fue una banda británica de rock que existió entre 1977 y 1995. En esos 18 años de vigencia en los escenarios y estudios de grabación, dejó varios éxitos que poco a poco se han convertido en clásicos del rock británico, como: “Brothers In Arms”, “Sultans of Swing”, “Money for Nothing”, “Romeo and Juliet” y “Walk of Life”, entre otras.

Desde 2007, la agrupación bROTHERS iN bAND (escrito de esta manera) le rinde tributo, conformando su repertorio para espectáculos musicales con las canciones más exitosas de Dire Straits. El 15 de junio se presentarán en el Teatro Astor Plaza de Bogotá.

En diálogo con Lo Más Caracol, el vocalista y guitarrista Ángelo Fumarola dijo que en los encuentros que han tenido con personas cercanas a Dire Straits, como el baterista Pick Withers, han recibido reconocimiento y felicitaciones por las versiones que han hecho de los clásicos, respetando el sonido original.

Fumarola confirmó que para su presentación el 15 de junio en el Astor Plaza de Bogotá, el repertorio estará conformado por los éxitos más escuchados en esta parte del mundo y que es muy similar al que usan en sus presentaciones en Europa y Estados Unidos.

El tributo “The Very Best of dIRE sTRAITS” ha recorrido Europa, visitando Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Portugal, Alemania, Francia, Luxemburgo, Andorra y España, con su show “The Very Best of dIRE sTRAITS”.

bROTHERS iN bAND promete que el público podrá disfrutar de un repertorio que abarca lo mejor de todas las etapas de la banda, desde sus inicios en 1977 hasta su disolución a principios de los años 90.

Durante más de dos horas de espectáculo, revivirán clásicos inolvidables como “Sultans of Swing”, “Money For Nothing”, “Romeo & Juliet”, “Telegraph Road”, “Tunnel of Love” y “Lady Writer”. Además, habrá espacio para joyas menos conocidas como “News”, “Why Worry”, “One World” y “It Never Rains”.